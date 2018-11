Claudio Amendola rivela di essere stato molestato da una donna più grande

Claudio Amendola : "Le molestie? Anche io le ho subite - ma non dissi di no" : "Sono stato molestato Anche io". A rivelarlo, commentando il movimento #metoo, è l'attore Claudio Amendola intervistato dal quotidiano il Messaggero.Ho iniziato a lavorare da giovane, ero un bel ragazzetto. Una donna più grande approfittò del suo potere per saltarmi addosso. Come ho reagito? Che dovevo fare. Ce so' stato.Sul #metoo diceSono dalla parte delle donne, qualunque denuncia è sacrosanta. Ma bisogna educare i ...

Domenica In - ospiti 18 novembre : Antonella Clerici - Emma Marrone e Claudio Amendola : Il testa a testa in termini di ascolti continua e Mara Venier è pronta ad affrontare Barbara d’Urso con una nuova puntata di Domenica In. Il contenitore della Domenica pomeriggio torna in tv anche il 18 novembre, a partire dalle 14,00, con tanti ospiti. Zia Mara ha deciso di ospitare Antonella Clerici che proprio sui social ha annunciato che sarà nel salotto della sua grande amica per parlare di vita privata ma anche della loro amata Rai ...

Nero a metà - Claudio Amendola a Blogo : "Strumentalizzeranno la serie - ma non mi preoccupa" (VIDEO) : "Strumentalizzeranno la serie, lo fanno sempre con tutti, ma questa non è una fiction sull'integrazione o sul razzismo. Non mi preoccupa, a me interessa molto di più come il pubblico affronterà la storia". Così Claudio Amendola ai microfoni di Blogo parla del rischio che Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 lunedì prossimo, 19 novembre, possa essere strumentalizzata da chi in essa troverà la volontà di lanciare un messaggio ...

Nero a Metà - Claudio Amendola torna alla fiction con l’ispettore Carlo Guerrieri : Un nuovo personaggio per Claudio Amendola che sembra calzargli perfettamente, un po’ stropicciato e pieno di umanità, per la nuova fiction crime di Rai1, Nero a Metà. Al via su Rai1 lunedì 19 novembre alle 21,25 la coproduzione Cattleya e Netlfix rappresenta il ritorno alla serietà televisiva per l’attore romano che interpreta il ruolo di Carlo Guerrieri, un ispettore di polizia stanco e dolente, tra dramma e comicità. Nero a Metà, ...

'Nero a metà' - Claudio Amendola nella fiction di Rai1 : Claudio Amendola torna su Rai1 dal 19 novembre con la sua carica di umanità e di umorismo nei panni di un ispettore nella serie 'Nero a metà' di Marco Pontecorvo, coproduzione Rai fiction - Cattleya ...

Claudio Amendola ispettore in 'Nero a metà' - sei puntate da lunedì 19 novembre : ' Il mio personaggio è Carlo Guerrieri è un po' cinico a causa del suo passato, però con dei lati pieni di tenerezza. Abbiamo cercato di raccontare quell'indifferenza presente in ognuno di noi. La ...

Nero a metà - serie tv Rai1 con Claudio Amendola : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Nero a metà, la serie tv con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela Antonia Liskova, Angela Finocchiaro e Roberto Citran. Regia di Marco Pontecorvo.Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Cattleya, in collaborazione ...

Claudio Amendola parla della moglie : dolci parole d’amore per Francesca Neri : Claudio Amendola, dedica alla moglie Francesca Neri: “Sono fortunato, all’inizio nessuno credeva in noi” L’amore che lega oggi Claudio Amendola e Francesca Neri sembra essere più forte che mai. I due, sposati da otto anni, stanno ancora insieme, sono felici e non hanno mai dato modo ai giornali di gossip di dubitare altro. Dei suoi […] L'articolo Claudio Amendola parla della moglie: dolci parole d’amore per ...

Fiction NERO A METÀ con Claudio Amendola : cast - trama - anticipazioni : Dopo la conclusione “col botto” de I bastardi di Pizzofalcone 2, lunedì 19 novembre inizia su Rai 1 una nuova produzione già attesissima e molto pubblicizzata: NERO a METÀ, di cui stiamo vedendo i promo già da settimane. Si tratta di una Fiction poliziesca ma con il tema dell’integrazione sullo sfondo), che vedrà protagonista Claudio Amendola con il giovane attore Miguel Gobbo Diaz. NERO A METÀ, anticipazioni prima puntata di ...

Nero a metà - in tv su Rai 1 da lunedì : nel cast Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz : lunedì, 19 novembre, andrà in onda su Rai 1, in prima serata tv, alle ore 21:25 circa, la prima puntata della nuova serie Nero a metà. La fiction raccoglie il testimone de I bastardi di Pizzofalcone ed è un format poliziesco che ha come protagonisti gli attori Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Co-prodotta da Rai Fiction – Cattleya e Netflix, questa nuova serialità della Rai ha come regista Marco Pontecorvo e andrà in onda per sei puntate per ...

Nero a metà con Claudio Amendola : cast e numero puntate : Nero a metà: quando andrà in onda la nuova fiction di Rai Uno? Nei primi mesi della nuova programmazione Rai abbiamo visto molte seconde stagioni. A parte Una vita promessa, che ha visto protagonista l’attrice Luisa Ranieri, abbiamo visto il seguito di molte serie televisive di successo. A breve arriverà una novità, si tratta della […] L'articolo Nero a metà con Claudio Amendola: cast e numero puntate proviene da Gossip e Tv.

Claudio Amendola - il gesto romantico per la sua Francesca Neri : per amore ha rinunciato a Hollywood : Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni , Claudio Amendola ha voluto parlare non solo della sua vita professionale ma anche di quella privata rivelando un aneddoto che ha lasciato tutti a bocca aperta. L'...

Claudio Amendola in Nero a metà prende il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 : i dettagli sul suo personaggio : Claudio Amendola è pronto a prendere il posto di Lojacono e i suoi Bastardi proprio da lunedì 19 novembre. Dopo il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andato in onda ieri sera, dalla prossima settimana il prime time di Rai1 lancerà Nero a metà la nuova fiction di Claudio Amendola che torna in tv dopo I Cesaroni. Per l'attore sarà una vera e propria del nove e non solo per gli ottimi ascolti registrati da Alessandro Gassman e il cast della ...

Claudio Amendola : ‘Per francesca Neri non sono andato a Hollywood ma rifarei tutto’ : Claudio Amendola tra la moglie francesca Neri e la possibilità di sfondare in America ha scelto l’amore: lo racconta l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La “grande occasione” è arrivata con una miniserie del 1996 dove era protagonista, Nostromo, ma lui l’ha lasciata sfumare per correre dalla sua francesca, con cui all’epoca era fidanzato da soli 20 giorni: “non la colsi: Non mi ...