Votare è un dovere | ma comincio a capire chi non lo fa più

ilfattoquotidiano

: Stasera avete un dovere imprescindibile: VOTARE! I concorrenti sono a un passo dall'inedito e solo grazie a voi pot… - XFactor_Italia : Stasera avete un dovere imprescindibile: VOTARE! I concorrenti sono a un passo dall'inedito e solo grazie a voi pot… - bobogiac : Sono appena uscito dal seggio. Oggi si vota per Roma. Per la qualità di vita di tantissime cittadine e tantissimi… - BarillariM5S : Io vado a votare. A prescindere da come la pensiate su questo referendum, è dovere di ogni cittadino utilizzare gli… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Le parole contano: puttane, pennivendoli, sciacalli i giornalisti. Una sequenza di insulti che è un condensato del peggior sessismo, della stereotipia linguistica (pennivendoli, ma dai, cerca un’altra metafora, anche per insultare serve un po’ di intelligenza), della più profonda intolleranza. Ci ricordiamo le liste dei giornalisti nemici, indicati come bersaglio da colpire? O i garbati inviti di Grillo: che faresti alla Boldrini? E ora la lista dei giornalisti buoni? Dibba voleva mostrare che non generalizza, peggio il toppon del buso, peggio la toppa del buco: significa riaffermare l’idea. Tira un’aria culturalmente squadrista, fatta di me ne frego, incapacità di ricordarsi che si rappresentano le istituzioni e del fatto che chi governa governa tutti, non solo i suoi elettori. Non immagino l’olio di ricino, ma questa politica, con un linguaggio da talk show di serie B, ...