League of Legends | la band virtuale K DA al primo posto nelle classifiche

League of Legends a ritmo Kpop con il nuovo video delle K/DA : Alcune volte un videogame può diventare qualcosa di più grande di un semplice strumento di intrattenimento: nel caso di League of Legends si parla di un vero e proprio sport elettronico che risponde ad un regolamento inflessibile teso ad incoraggiare la leale competizione ai massimi livelli. D'altra parte la creatura di Riot Games è anche diventata un mondo fatto di ...

League of Legends - Worlds 2018 : G2 si arrende - volano in finale gli Invictus : Si arrende la prima delle due semifinaliste europee nei Worlds 2018, la competizione internazionale di League of Legends. I G2 Esports sono stati sconfitti nel penultimo atto dai cinesi Invictus Gaming, in un incontro davvero dominato dagli asiatici. Primi due game da dimenticare per la squadra del Vecchio Continente che ha provato a reagire nel terzo. Dopo venti minuti della sfida però il destino era già scritto. 3-0 nettissimo per i cinesi che ...

League of Legends : in arrivo contenuti esclusivi per gli abbonati a Twitch Prime : Nell'ambito del Twitchcon 2018, la convention che si sta tenendo in questi giorni a San Jose, California, Twitch e Riot Games hanno svelato i dettagli di un'importante partnership che porterà nelle tasche degli abbonati a Twitch Prime una vasta serie di contenuti esclusivi per League of Legends.A partire da oggi, i membri riceveranno infatti la Summoner's Crown Capsule, una cassa premio che contiene un frammento di una delle skin leggendarie di ...

Un evento per seguire le finali dei modiali di League of Legends : appuntamento all'F-HUB di Scalo Milano : PG Esports e Predator portano le finali dei mondiali di League of Legends a Scalo Milano. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Chi ha detto che per godersi appieno un evento esport sia necessario vederlo dal vivo? Dei 260mila appassionati italiani che seguono le competizioni videoludiche su base quotidiana, circa il 75% dichiara di preferire la visione da casa attraverso internet streaming. PG Esports, brand che gestisce tutti i ...

Mondiale League of Legends - la caduta degli eroi? Corea fuori dai giochi per il titolo : Chrissy Costanza, bravissima voce degli Against The Current, cantava Legends Never Die, inno dell'edizione 2017 dei Mondiali di League of Legends, poco prima della finale dello scorso anno nel famoso stadio Nido d'Uccello di Pechino; lo scontro era tra due vere e proprie corazzate della scena competitiva, che si erano peraltro affrontate nella precedente edizione. Nelle fila degli SKT era presente Faker, L'immortale re dei demoni, come ESPN lo ...

Red Bull Factions 2018 : il Team Forge è ancora una volta campione del torneo di League of Legends : Lavoro di squadra, allenamento e tanta strategia. Sono questi gli ingredienti chiave che hanno permesso al Team Forge di portarsi a casa il titolo italiano di campioni del Red Bull Factions 2018, il più importante torneo nazionale di League of Legends (con il supporto tecnico di Predator by Acer).Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Nell'anfiteatro dell'esport, la PG Arena allestita nella Milan Games Week, davanti a oltre 2 mila spettatori ...

League of Legends : mondiali al via con il Play-In : Kaos Latin Gamers - Giornata nerissima per il team cileno, che si presenta agli occhi del mondo con un sonoro score di 0W - 2L. Gli avversari della giornata sono Gambit Gaming e G-Rex, ma nessuna di ...