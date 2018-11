Draghi | ridurre il debito per proteggere famiglie e imprese

Draghi striglia il governo "Italia deve ridurre debito al di là delle regole Ue" : "L'Italia deve ridurre il debito". Il diktat durante l'Eurogruppo di ieri non è arrivato solo dai Commissari Ue e dai ministri economici dei Paesi membri, ma anche da Mario Draghi.Come raccontano alcune fornti europee, infatti, il presidente della Banca centrale europea ha preso la parola durante la riunione per strigliare Giovanni Tria e richiamare l'Italia alla responsabilità. In particolare ha insistito sulla necessità di ridurre il debito ...