Roma | nuovo modello raccolta differenziata per altri 36 100 romani

Cannabis : stop ostacoli a uso terapeutica anti-dolore - nuovo servizio a Roma : Troppo spesso una ‘chimera‘ per i pazienti afflitti da dolore cronico. E’ già dal 2007 che in Italia i medici possono prescrivere preparazioni magistrali, allestite dal farmacista, a base della sostanza attiva che si ottiene dalle infiorescenze della Cannabis, da assumere sotto forma di decotto, gocce, o per inalazione, o medicinali specifici in compresse. Eppure, anche se i farmaci cannabinoidi dovrebbero essere ormai ...

Roma - ecco il trailer del nuovo film di Alfonso Cuarón : Vincitore del Leone d’oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, e acclamato dalla critica, il nuovo film di Alfonso Cuarón, Roma, si presenta ora al grande pubblico con il suo primo trailer ufficiale. Con la colonna sonora di The Great Gig in The Sky dei Pink Floyd, la clip ci introduce con grande eloquenza nelle immagini in bianco e nero della pellicola, che il Messico ha anche candidato per ...

'Roma' sbarca su Netflix : il 14 dicembre il nuovo lavoro di Alfonso Cuaròn Il trailer : Arriverà su Netflix il 14 dicembre ROMA, il progetto ad oggi più personale del regista e sceneggiatore premio Oscar® Alfonso Cuarón , Gravity, I Figli degli uomini, Y Tu Mama Tambien, . ROMA segue ...

Annunciati i concerti di Baby K a Milano e Roma in attesa del nuovo album Icona : Dopo un’altra estate di successi, Baby K è pronta per tornare con un nuovo album il prossimo 16 novembre. Si intitola “Icona”, e conterrà dieci tracce in cui saranno presenti tre featuring. “Ho voluto intitolare così il mio nuovo album perché credo che oggi, per via dei social, tutti vogliano diventare icone, protagonisti indiscussi di una vetrina digitale”, ha rivelato l’artista in merito al nuovo album. Baby K ha collezionato grandi ...

Il nuovo libro di J-Ax è I miei 2 centesimi - il rapper incontra il pubblico per i firmacopie a Milano e Roma : Dopo la raccolta degli Axforismi, arriva il nuovo libro di J-Ax, dal titolo I miei 2 centesimi - Consigli a me stesso: sulla scia del precedente esperimento editoriale, il rapper milanese torna a dispensare perle di saggezza senza prendersi troppo sul serio. Alessandro Aleotti, questo il vero nome del cantautore di Maria Salvador, ha appena concluso i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera, con una lunga serie di successi dal vivo ...

Roma si dota di un nuovo Regolamento di Polizia urbana : Decoro, sicurezza, legalità, convivenza civile e nuove sanzioni, fino al “Daspo urbano” che prevede l’allontanamento di chi trasgredisce le regole

Sabato 17 novembre presentazione a Domo del nuovo Romanzo di Alessia Gazzola - ambientato proprio nel capoluogo ossolano : ... cui sono seguiti Un segreto non è per sempre , 2012, ,Sindrome da cuore in sospeso , 2012, ,Le ossa della principessa , 2014, ,Una lunga estate crudele , 2015, ,Non è la fine del mondo , 2016, ,Un ...

Infortunio Pastore - nuovo stop per il trequartista della Roma : possibili sviluppi di mercato? : Infortunio Pastore – Sembra non avere fine il calvario di Javier Pastore. Prima le due ricadute al polpaccio, adesso il trequartista della Roma ha avvertito l’ennesimo problema muscolare che, dopo la tribuna in occasione della partita di Champions League contro il CSKA Mosca, gli farà saltare la partita di campionato contro la Sampdoria. A tal proposito, in conferenza Di Francesco ha detto: “Si va in tribuna se non si sta ...

Roma - dopo due anni i giallorossi di nuovo all'Olimpico alle 15 : l'ultima volta segnò Totti : Bentornato Olimpico, e bentornato alla 15. La Roma torna a giocare in casa una partita alle 3 di pomeriggio dopo più di due anni. Nell'utimo confronto - proprio contro la Sampdoria , prossimo ...

Video e testo di Sale - amore e vento dei TiRomancino - nuovo singolo in stile Narcos nato da un sogno : Sale, amore e vento dei Tiromancino è il nuovo singolo tratto dall'album Fino a qui, la raccolta di duetti con cui la band ha celebrato una carriera ultraventennale riproponendo in modo alternativo i grandi successi del suo repertorio. Tra i brani inediti presenti nella tracklist della raccolta, oltre a Noi casomai, c'è il nuovo estratto entrato in rotazione radiofonica venerdì 9 novembre. Un singolo dalle atmosfere latineggianti, in cui ...

NUOVO CINEMA AQUILAIl 9 novembre il progetto multimediale New Roma Imago Urbis : ... ore 18.00 Proiezione Backstage New Roma Imago Urbis "Genius Loci- Natura e Mito: il principio Giano Bifronte e le querce del Gianicolo, il Tevere, i Colli Sacri" "Gli Spettacoli, l'Immortalità, il ...

CSKA Mosca-Roma diretta live : gol Pellegrini! giallorossi di nuovo in vantaggio [FOTO e VIDEO] : 1/21 Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 07/11/2018 Mosca ...

Roma - nuovo sopralluogo alla Nunziatura : trovate altre ossa : Roma, 6 nov., askanews, - nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma: trovate altre ossa. Stamattina d'intesa con la procura e con le autorità vaticane è stato ...

