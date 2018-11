La metro di Milano si blocca e riparte di scatto per un guasto | 10 feriti

Milano - incidente in metropolitana alla fermata Uruguay : sul posto 4 ambulanze : Paura questa mattina a Milano per un incidente in metropolitana alla fermata Uruguay nella linea rossa. La circolazione dei treni sulla linea rossa tra QT8 e San Leonardo, al momento, è stata interrotta per soccorrere alcune persone rimaste ferite, o lievemente contuse, dall'incidente avvenuto. La prima ricostruzione dei fatti In base alla prima ricostruzione dei fatti, pare che l'episodio si sia verificato a causa di una brusca frenata del ...