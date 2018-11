Il crollo del petrolio tenta il Canada | allo studio un taglio in stile Opec

Tre mesi fa il crollo del Morandi | : 43 fiori bianchi per ricordare le vittime. Il comitato degli sfollati: «Siamo qui per non dimenticare» |

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Tre mesi fa il crollo del ponte Morandi : 43 rose bianche per ricordare le vittime. Il comitato degli sfollati: «Siamo qui per non dimenticare» |

Genova - 3 mesi dopo il crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Ponte Morandi - nuova perizia dei tecnici svela le cause del crollo : degrado - fessure - infiltrazioni. Come mai nessuno le aveva notate? : La procura di Genova comincia ad avere le idee chiare. Stamani decine di foto scattate dai piloni da tecnici inviati in un'ora e mezza di sopralluogo -

Marsiglia - spunta il video del palazzo di Simona pochi minuti prima del crollo : Un video girato da un residente solo un quarto d'ora prima del disastroso cedimento strutturale mostra chiari segni della...

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Ponte Morandi - il crollo in una nuova simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Il giallo delle telefonate sospette poco prima del crollo del viadotto | : Sequestrate le comunicazioni tra gli addetti di Autostrade. I pm vogliono verificare se ci sia stato un allarme inascoltato

Ponte Morandi : il giallo delle telefonate pre-crollo di Autostrade : Una ricca rassegna stampa, quella di oggi. Partiamo dalle novità relative alle indagini che ancora una volta ci arrivano da Il Secolo XIX (riprese da La Stampa). Il quotidiano genovese racconta di una svolta arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alla Guardia di Finanza è arrivata una segnalazione “interna, circostanziata e precisa” che sottolineava come “nelle ore immediatamente precedenti il crollo” del Ponte ci fossero state ...

