Hamilton | GP in Vietnam? Preferisco luoghi dove c' è più storia di F 1

F1 - Lewis Hamilton contro il GP del Vietnam : “Non so quanto sia importante andare in nuovi Paesi” : E’ notizia di alcuni giorni fa: la Formula Uno nel 2020 si esibirà su un nuovo tracciato, quello del Vietnam , sposando ancor di più la causa dei Paesi asiatici in via di sviluppo economico, fortemente interessati ad ospitare un round iridato. Una politica particolarmente gradita a Liberty Media, gestore del Circus, ma non troppo ad uno dei rappresentati in pista più prestigiosi. Ci riferiamo a Lewis Hamilton . Il cinque volte campione del ...

