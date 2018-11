Libertà di stampa | giornalisti in piazza Di Battista | chiedano scusa

Conte a giornalisti : mai in discussione Libertà stampa - non temete : Roma, 13 nov., askanews, - 'Questo governo, non io personalmente, che è scontato, ma questo governo è per la libertà di stampa. Non dovete temere: non sarà mai posto in discussione un principio ...

Agcom : "Attacchi a stampa ledono Libertà". Ribelle Fattori contro i vertici M5s : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica". Una presa di posizione che giunge dopo gli attacchi alla stampa da parte dei vertici 5 Stelle dopo l'...

Libertà di stampa - Giornalisti in piazza per difendere l'informazione : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica'. M5s, posizioni ferme Bolzano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo ma anche Torino, Milano e Bari: nelle principali ...

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

Agcom : attacchi a stampa ledono Libertà. Fattori : "Giornalisti eletti con M5s lascino" : Poi però rincara: "Chi parla di dittatura oggi o di pericolo, come Berlusconi, mi fa un po' ridere perché rappresenta quella classe politica che quando era al governo ha epurato giornalisti come ...

Reggio Calabria : flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I giornalisti si mobilitano per difendere la Libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

Di Maio e la Libertà di stampa : «Chi oggi parla di dittatura ha epurato Biagi» : Il vicepremier in diretta Facebook torna sulla libertà di stampa dopo gli attacchi ai giornalisti dei giorni scorsi: «A breve in parlamento un ddl per incentivare gli editori puri e nuove norme su equo compenso anche per i reporter»

Bari - flash mob dei giornalisti in difesa dalla Libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : In piazza Prefettura, come nel resto d'Italia, la reazione dell'Fnsi agli attacchi dei Cinque Stelle. Anche il consiglio regionale vota mozione per condannare le offese: M5S si astiene

Di Maio : la Libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : "La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra" e si deve garantire che la stampa sia libera "da tutto e tutti", ma "non può essere libertà di dire bugie" o "di offendere": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno ...

Agcom : attacchi a stampa ledono la Libertà. Giornalisti - flasmob in tutta Italia : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica». PER SAPERNE DI PIÙ: Attacco alla stampa, l'ordinario weekend al veleno del governo Già ieri il presidente ...

Di Maio; la Libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : "La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra" e si deve garantire che la stampa sia libera "da tutto e tutti", ma "non può essere libertà di dire bugie" o "di offendere": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno ...

Agcom : "Attacco alla stampa è contro la Libertà" : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica". Agcom evidenzia inoltre "l'esigenza di un'informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle ...

Agcom : attacchi a stampa ledono Libertà : 12.46 L'Autorità di garanzia nelle Comunicazioni sottolinea che "ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero". Dopo gli attacchi alla stampa per il caso Raggi da esponenti del governo, l' Agcom ribadisce "l'esigenza di un'informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell'autonomia professionale dei ...

Agcom : “Attacchi alla stampa ledono Libertà di informazione”. Ma Di Battista rilancia : “Difesa corporativista e patetica” : “C’è l’esigenza di un’informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell’autonomia professionale dei giornalisti“. È la presa di posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che in una nota ha segnalato come “ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è ...