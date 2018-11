Firefox lancia il comparatore di prezzi attento alla privacy : Il browser di Mozilla sta testando la nuova funzione. Si chiama Price Wise e al momento è accessibile agli utenti americani, che potranno utilizzarlo "appena in tempo per lo shopping natalizio"

Internet più sicura - Mozilla lancia un test su Firefox : Mozilla ha annunciato sul suo blog che Firefox eseguirà un esperimento su un ristretto gruppo di utenti per la sicurezza online. Verrà mostrato, infatti, un annuncio nel quale si propone la sottoscrizione di un abbonamento al sistema di rete privata virtuale svizzero Proton Vpn. Mozilla spiega di aver scelto questa partnership per la sua trasparenza e le politiche di conservazione dei dati. Dal prossimo 24 ottobre, l’annuncio in questione verrò ...