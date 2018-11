Usa anti-Italia - c'è figlio di Klinsmann : Si tratta del 21enne Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex ct della nazionale a stelle e strisce e attaccante campione del mondo con la Germania a Italia '90. A differenza del padre però Jonathan gioca ...

Pedofilia : vescovi Usa rinviano voto su misure anti-abusi :

Salute - esperti : Usare bene gli antibiotici o la mortalità infantile potrebbe salire al 20% : “L’uso inappropriato degli antibiotici negli uomini e negli animali”, parallelamente alla “mancanza di nuove molecole dotate di attività antibatterica messe a disposizione dei medici ambulatoriali, stanno rendendo sempre più concreto e attuale il drammatico problema delle resistenze batteriche che mettono sempre più a rischio l’efficacia degli antibiotici, al punto da prevedere un possibile ritorno all’era ...

SiracUsa. Jersey antiterrorismo - quei brutti 'cosi' in cemento : 'rendiamoli belli' : E visto che in diverse città hanno dato vita a bandi e concorsi di idee per abbellirli, perchè non farlo anche a Siracusa? Dove, al limite ed in massima economia, li si potrebbe colorare in maniera ...

Beautiful - anticipazioni Usa : PAM e DONNA - alleanza contro QUINN : Torniamo a parlarvi della storyline che, nelle puntate americane di Beautiful, vede coinvolti Eric e QUINN Forrester, l’ex moglie di lui DONNA Logan e la cognata ereditata dal suo matrimonio con Stephanie, Pamela Douglas. Già vi abbiamo riportato che le tensioni tra quest’ultima e QUINN sono riesplose, ponendo fine così alla “recita di tolleranza” che entrambe hanno fino ad ora per amore di Eric. Le due non si sono mai ...

Il Segreto Anticipazioni 12 novembre 2018 : Alfonso accUsa Emilia di essere scesa a patti con De Ayala : Dopo la scarcerazione, Alfonso accusa Emilia di aver ricevuto un trattamento di favore e insinua che sia scesa a patti con il nemico. Francisca intanto è scomparsa.

Ritrovati migranti dispersi in Val SUsa : ANSA, - TORINO, 12 NOV - Sono stati Ritrovati i quattro migranti che ieri si erano persi al confine del Monginevro, a oltre 2.300 metri d'altezza, nel tentativo di raggiungere a piedi la Francia. Le ...

L’anti-scienza - il caso di Ilaria Capua : su Sky il docufilm dedicato alla vicenda della virologa accUsata e e poi assolta : Tra il 2013 e il 2016 Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, salita alla ribalta per la decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria, si ritrova improvvisamente coinvolta in un complesso caso giudiziario e mediatico, con l’accusa, da cui poi sarà prosciolta, d’essere una delle menti di un traffico di virus a scopo di lucro. La storia personale della scienziata e il modo in cui il Paese – ...

Migranti - due scafisti fermati a RagUsa : a tradirli un video-selfie - : Le immagini, girate da un uomo marocchino a bordo di un gommone sbarcato a Lampedusa, hanno permesso di identificare due persone di nazionalità algerina. I due si trovano ora si trovano in carcere. L'...

Carovana migranti prosegue verso Usa : 2.50 Il gruppo di migranti centroamericani che aveva raggiunto Città del Messico una decina di giorni sono in viaggio verso il confine con gli Stati Uniti. Fino a qualche giorno fa i media messicani citavano 4 diverse carovane, ma successivamente esse si sono divise in molti tronconi per cui nessuno è in grado di offrire un monitoraggio reale della situazione. Il presidente Trump ha dato ordine di dispiegare nei punti presumibili di arrivo dei ...

Tra Usa e Ue l'Atlantico torna più largo : Per i britannici l'Atlantico, inteso come distanza politica dagli Stati Uniti d'America, è poco più uno stagno; per i francesi invece sta tornando ad essere un oceano. Riprendendo un famoso titolo di ...

Migranti - Malta rifornisce di benzina e giubbotti un barchino arrivato a LampedUsa : l'ira del Viminale : A Lampedusa ne sono arrivati 150 in 24 ore, sulle coste del Trapanese un centinaio. Gli sbarchi 'fantasma' in Italia continuano e Salvini è furioso. Soprattutto se, come sembra, ad agevolarli ogni ...

