Dortmund-Bayern 3-2

Bundesliga - B. Dortmund-Bayern Monaco 3-2 : doppietta di Lewandowski e Reus. La decide Paco Alcacer : Ancora Paco Alcacer, l'uomo della Provvidenza dello spumeggiante inizio di stagione del Borussia. L'ottavo gol in sette partite dello spagnolo decide la sfida contro il Bayern Monaco e lancia gli ...

Bundesliga - il Borussia M'Gladbach mette pressione a Dortmund e Bayern : TORINO - Chiamato all'importante test per misurare le proprie reali ambizioni, in casa della quinta in classifica con 17 punti, il Werder , manda un importante messaggio alla Bundesliga il Borussia ...

Bundesliga - decima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Bundesliga - Bayern fermato sul pari dal Friburgo. Il Borussia Dortmund vince e allunga : BERLINO - Il Borussia Dortmund batte il Wolfsburg in trasferta e allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, fermati in casa sull'1-1 dal Friburgo. Ora il Dortmund è primo con 24 punti, mentre il ...

Bundesliga - Bayern-Friburgo 1-1 : Holer pareggia all'89' - il Dortmund va a +4 : Sembrava una fatica immane, in realtà è stata inutile. Il Bayern Monaco non va oltre l'1-1 in casa contro il piccolo Friburgo che in tutto il 2018 aveva conquistato appena 8 punti in 13 trasferte e ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

L'Hertha rallenta il Dortmund. Il Bayern torna a -2 : ROMA - Seconda vittoria consecutiva, e fuori casa, del Bayern che dopo i tre punti in casa dello Schalke fa bottino pieno anche a Magonza: apre Goretzka nel primo tempo, pareggia Boetius ad inizio ...

Bundesliga - i risultati dell'ottava giornata : Borussia Dortmund a valanga - il Bayern Monaco torna a vincere : Il sabato dell'ottava giornata di Bundesliga non ha tradito le attese, regalando come al solito emozioni e tanti gol. Il messaggio più importante è stato quello lanciato dal Bayern Monaco, tornato ...

Risultati Bundesliga - il Bayern Monaco si riscatta : Dortmund fantastico : Risultati Bundesliga – Si sono giocate altre importanti partite per quanto riguarda la Bundesliga, successo da parte del Bayern Monaco contro il Wolfsburg che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni, mattatore dell’incontro l’attaccante Lewandowski, autore di una doppietta. fantastico il percorso del Dortmund, per i gialloneri vittoria in trasferta anche contro lo Stoccarda, momento fantastico per Paco Alcacer, ancora ...