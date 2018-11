Maltempo | Alpi distrutte | “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige | e adesso scatta

Maltempo Veneto : resta chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano : Rimane ancora chiuso alla viabilita’ pedonale il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza). La decisione e’ stata presa oggi dall’amministrazione comunale, dopo la verifica del livello del Brenta, che aveva comportato la chiusura nella mattinata del 28 ottobre, dopo che il fiume aveva superato la soglia idrometrica di 1,55 metri. Stamani il livello e’ stato misurato a 1,77 metri e, complici le piogge annunciate ...

Maltempo sulle Alpi - valli distrutte dalla “Tempesta delle Dolomiti” : immagini SHOCK dalla Gola dei Serrai di Sottoguda e dalla Valle di San Lucano [FOTO] : 1/43 ...

Maltempo - rischio valanghe sulle Alpi : Sondrio vieta le escursioni : Manto nevoso a rischio, vietate le escursioni in alta quota. Cosi’ in Valtellina e Valchiavenna sopra i 2.000 metri negli ultimi giorni sarebbero caduti tra gli 80 e i 140 centimetri di neve. Nel bollettino diffuso oggi dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia “l’attività valanghiva spontanea, anche con valanghe di medie dimensioni, potrà interessare tutte le esposizioni dei versanti”. Per qusta ragione ...

Maltempo - apocalisse sulle Alpi : la diga di Comelico è irriconoscibile - gli alberi delle Dolomiti sono finiti sulle spiagge dell’Adriatico [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, una delle zone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a ...

Maltempo Veneto : 60 uomini del Soccorso Alpino al lavoro : Oltre sessanta uomini del Soccorso Alpino sono al lavoro da oggi nella provincia di Belluno per portare aiuto alla popolazione ancora isolata. Tutte le Stazioni del Soccorso Alpino e speleologico del Veneto hanno messo a disposizione propri volontari, arrivati con materiali e attrezzatura, e pronti a intervenire nelle situazioni di emergenza, soprattutto nella copertura delle abitazioni scoperchiate dal vento (ricollocando il materiale ...

Maltempo. Distrutti i boschi dell’Altopiano delle Alpi - 300 mila alberi caduti : “Come in guerra” : I boschi tra Veneto e Trentino Alto Adige sono stati letteralmente spazzati via. Le immagini sono scioccati: una immensa distesa di alberi schiantatisi a terra o spezzati nell'altopiano di Asiago, il 10% del patrimonio boschivo. "Non è rimasto più niente".Continua a leggere

Maltempo - arriva la neve sulle Alpi : L'ondata di Maltempo ha portato anche la neve in Piemonte. Il manto bianco ha raggiunto anche i 30 centimetri sulle montagne dell'area metropolitana di Torino, tanto da richiedere l'intervento dei ...

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi (2) : (AdnKronos) - Ieri sera il Soccorso Alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane è intervenuto per tagliare alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria all'altezza di Santa Maria di Quero, permettendo a un treno, fermatosi senza conseguenze, di poter riprendere il viaggio. I soccorritori trevigiani sono p

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Sono una cinquantina fino ad ora le chiamate cui ha risposto il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione civile, Vigili del fuoco e Suem in qualsiasi attività utile a dare supporto alla popolazione isolat

Maltempo Friuli Venezia Giulia : atteso peggioramento - piogge più intense su Alpi e Prealpi Carniche : In Friuli Venezia Giulia, nelle prossime 10 ore, è atteso un ulteriore incremento del flusso molto umido sciroccale che determinerà piogge più intense e persistenti su Alpi e PreAlpi Carniche, a causa dell’avvicinamento del fronte freddo alle Alpi orientali e lo spostamento del minimo barico sulla Baviera. Entro mezzanotte, sui rilievi cadranno ulteriori 150-200 mm e con i possibili temporali, localmente valori più elevati, fino a 300 mm. ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : caduti “400 millimetri di pioggia in Carnia e nella zona prealpina” : Il punto sulle operazioni in campo per fronteggiare l’ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia è stato fatto in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi: “Quella di ieri è stato una giornata che, al di là di oggettivi disagi per l’interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Son caduti circa 400 millimetri di pioggia, in ...

Maltempo - Soccorso Alpino : massima prudenza in montagna : “Raccomandiamo massima prudenza a tutti i frequentatori della montagna”. Lo scrive su twitter il Soccorso Alpino in vista dell’ondata di Maltempo attesa soprattutto sulle regioni del nord, sottolineando che “ogni attivita’ all’aperto in zone montane o impervie, se non rinviabile, deve essere attentamente pianificata”. L'articolo Maltempo, Soccorso Alpino: massima prudenza in montagna sembra essere il ...

Maltempo Veneto : chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza) : E’ chiuso al passaggio pedonale il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza): lo ha comunicato all’ANSA il comando di Polizia locale. La misura si è resa necessaria a causa del fiume Brenta, che ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all’altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dall’amministrazione nei giorni scorsi. Il ...

Sci alpino – Il Maltempo rovina l’esordio sulla neve : cancellato il GS maschile di Soelden : Meteo inclemente, cancellato il GS maschile di Soelden. Verrà recuperato nel corso della stagione Come temuto, le sfavorevoli condizioni meteorologiche sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden hanno costretto gli organizzatori del gigante maschile che chiudeva la due giorni di apertura della Coppa del mondo ad annullare la competizione per il secondo anno consecutivo. La partenza delle prima manche, originariamente prevista alle ore ...