Fiorentina-Roma | Monchi non ci sta | ' Chiediamo il rispetto degli arbitri | il rigore mi fa

Fiorentina-Roma 1-1 - Florenzi replica al rigore di Veretout : FIRENZE - Sotto gli occhi di Batistuta e Totti Roma-Fiorentina finisce con un salomonico 1-1 che lascia entrambe appaiate, a quota 16 punti. Gabriel Batistuta è stato a lungo omaggiato dalla curva ...

Fiorentina e Roma non si fanno male : finisce 1-1 al Franchi : La Fiorentina e la Roma di Eusebio Di Francesco non si fanno male nel match giocato al Franchi alle ore 18. La gara è stata equilibrata e l'1-1 finale rispecchia in pieno l'andamento della partita. La ...

Fiorentina-Roma 1-1 : il tabellino : Fiorentina-Roma 1-1 , primo tempo 1-0, MARCATORI Veretout, F, su rigore al 32' p.t., Florenzi, R, al 40' s.t. FIORENTINA, 4-3-3, Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi: Benassi, dal 28' s.t.

Fiorentina-Roma 1-1 : ANSA, - FIRENZE, 3 NOV - Finisce in parità, 1-1, il secondo anticipo di oggi dell'11/a giornata di serie A, la sfida del Franchi tra Fiorentina e Roma. Viola in vantaggio al 32' pt con Veretout che ...

Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi riprende il rigore di Veretout : TORINO - Al San Paolo era stato ottenuto in difesa, al Franchi ripreso attaccando: un rigore contestatissimo fischiato contro e due terzi di partita d'assalto confuso, col pari arrivato solo al ...

Serie A Fiorentina-Roma 1-1 - il tabellino : FIRENZE - Termina in parità l'anticipo dell'undicesima giornata di campionato tra Fiorentina e Roma . La Fiorentina passa in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco, grazie a un calcio di ...

Fiorentina-Roma 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde Florenzi nel finale : Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le Highlights ...

Serie A - Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi risponde a Veretout : Secondo pareggio in fila per i giallorossi e terzo 1-1 consecutivo per i viola, entrambe le squadre a quota 16

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout - ma il pareggio serve a poco : Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su Calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ...

