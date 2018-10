Legge di bilancio | nuova lettera Ue | “Spiegate perché il debito scende meno di quanto

Legge di Bilancio - nuova lettera dalla Ue al Mef : “Spiegate perché il debito scende meno di quanto richiesto” : Il Mef ha ricevuto una nuova lettera dalla Commissione europea in cui si chiede “di fornire una relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevantì che possano giustificare un andamento del rapporto debito/PIL con una riduzione meno marcata di quella richiesta”. E’ quanto si Legge sul sito del ministero dell’Economia, in cui si precisa che la risposta “dovrà essere trasmessa entro il prossimo 13 novembre”. lettera analoga ...

Scuola : non c'è traccia di assunzioni - promesse s'infrangono nella Legge di Bilancio : Non c'è traccia del "pacchetto" di 27.400 assunzioni di insegnanti a Ata che il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , ha presentato in vista del prossimo anno scolastico: nella bozza modificata ...

Legge di bilancio : in serata vertice tra premier Conte e ministro Tria : A riferirlo alla Reteurs una fonte governativa spiegando che alla riunione parteciperanno anche i vice ministri dell'Economia Massimo Garavaglia, Lega, e Laura Castelli, M5s,, più alcuni tecnici.

Legge di Bilancio - spunta la tassa per i pescatori sportivi : si pagheranno da 10 a 100 euro all’anno : Chi andrà a pesca per fini sportivi e ricreativi dal 2019 dovrà pagare un contributo annuale, che varierà tra i 10 e 100 euro. E se dovesse trasgredire la nuova norma, in base al codice della navigazione, subirà una sanzione di 51 euro. È una delle novità contenute nell’ultima bozza della Legge di Bilancio. Dall’anno prossimo per l’esercizio della pesca non professionale sarà necessaria, oltre al pagamento della tassa annuale, anche ...

Scuola - novità cedolare secca su lezioni private docenti : la misura nella bozza della Legge di Bilancio 2019 : In arrivo la cedolare secca sulle lezioni private e sulle ripetizioni dei professori. E’ una delle novità contenute nella bozza di disegno di Legge per la Legge di Bilancio 2019. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’ (martedì 30 ottobre), dal 1° gennaio 2019, i docenti potranno pagare una ‘flat tax’ pari al 15 per cento sui compensi percepiti per le lezioni private. I redditi, quindi, ...

Canone Rai 2019 : importo ed esenzioni in Legge di bilancio : È una delle tasse più odiate dagli italiani, un appuntamento a cui ogni anno non si sfugge. E si sfugge ancor di meno da quando il suo pagamento è stato rateizzato e incluso all’interno della bolletta elettrica Enel, allo scopo di contrastarne l’evasione: il Canone Rai 2019 sarà ovviamente riconfermato, in Legge di bilancio 2019, con la proroga dell’importo, delle esenzioni e delle modalità di pagamento. Tutte le novità sul Canone Rai Canone Rai ...

Legge di bilancio : la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani : Nel «collegato sport» torna la norma, presentata inizialmente nel Decreto Sicurezza, con l'obbligo per i club di A e B di avere i bilanci certificati da revisori vigilati Consob L'articolo Legge di bilancio: la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Legge di bilancio - Bonus 80 euro : ipotesi detrazione nel 2019 : Dal prossimo anno il Bonus 80 euro potrebbe non essere più erogato in busta paga. Lo vedremo invece sotto forma di detrazione d’imposta, utile per abbassare le tasse che gravano sui redditi. L’ipotesi allo studio del governo prevede dalla prossima Legge di bilancio la rimodulazione del Bonus introdotto temporaneamente nel 2014 dall’allora governo Renzi e reso strutturale l’anno successivo. Bonus 80 euro: nel 2019 da credito a detrazione Il ...

Scuola - novità prova orale concorsi docenti secondo bozza Legge di Bilancio 2019 : Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale. novità nella prova orale dei ...

Riforma delle pensioni fuori dalla Legge di Bilancio : servirà un ddl a parte : La Riforma delle pensioni con l’annunciata Quota 100 non sara' inclusa nella legge di Bilancio che il governo presentera' alle Camere nei prossimi giorni. E’ quanto filtra dalla prime indiscrezioni sulla bozza della legge che i tecnici del governo stanno elaborando e che dovrebbe contenere, secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, solo la copertura economica necessaria all’istituzione della Quota 100 [VIDEO], lasciando ...

Legge di Bilancio UK : nuova tassa per Google - Amazon e Facebook - : La misura è contenuta nell'ultima finanziaria britannica prima della Brexit: riguarderà i colossi del web e porterà nelle casse della Gran Bretagna circa 400 milioni di sterline l'anno. Sarà in vigore ...

Legge di Bilancio 2019 : per reddito di cittadinanza e quota 100 disegno di Legge ad hoc - : Il testo della legge di Bilancio arriverà in Parlamento mercoledì prossimo. Invariati i fondi per le due misure cardine per M5s e Lega, che saranno realizzate attraverso appositi disegni di legge. ...

Legge di bilancio - il problema non è economico. E Standard & Poor’s l’ha confermato : Standard & Poor’s non declassa il rating dell’Italia ma mette in guardia i mercati su un possibile futuro incerto. In altre parole il problema è politico prima che economico. E, infatti, ormai tutti si sono accorti che il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles è politico, come d’altronde fu politica la decisione di non salvare la Grecia nel 2010. E vediamo perché. In primis, la Commissione o chi da dietro le quinte la dirigeva nel 2010 ...

Il taglio dei contributi all'editoria in Legge di bilancio. Fnsi e Cnog : «Fatto di inaudita gravità» : 'La volontà di procedere unilateralmente, senza neanche il confronto preventivo con le parti sociali - spiegano - dimostra che non si tratta di una decisione politica, ma di un atto di ritorsione ...