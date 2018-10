Ripescaggi Serie B | arrivano conferme | ecco le squadre pronte al salto di categoria!

Serie B a 19 squadre - Ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Lega Serie B - convocata un’assemblea d’urgenza sulla vicenda Ripescaggi : A seguito della decisione del Tar sul format del campionato di Serie BKT, la Lega Serie B ha convocato un'assemblea d'urgenza per discutere la questione. L'articolo Lega Serie B, convocata un’assemblea d’urgenza sulla vicenda ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ripescaggi Serie B - ecco i tre club promossi : si torna a 22 squadre (o forse 23) - clamorosi colpi di scena anche in Serie C [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Un caos senza precedenti, una situazione incredibile per i campionati di Serie B e Serie C, l’estate era stata già caldissima ma quello che sta succedendo nelle ultime ore può considerarsi clamoroso. Nella ultime ore il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Ternana a cui avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, l’altro club in corsa per il Ripescaggio è il Catania. E’ ...

Ripescaggi Serie B - ecco la sentenza del Tar : accolti i ricorsi e ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda il campionato di Serie B, il Tar del Lazio ha infatti accolto i ricorsi presentati dai club sul format del campionato di Serie B, sono state accettate le le istanze cautelari presentate da Novara, Ternana e Pro Vercelli, con l’aggiunta del Siena, sulla sospensione della pronuncia del Tribunale federale nazionale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle ...

Caos Serie B - l’Entella scrive a Malagò : le ultime sulle chance di Ripescaggio : Ill.mo Presidente come Vi è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport, I Sezione, con decisione del 19.09.2018 (alla presente si allega copia del dispositivo Prot. N. 719/18 – doc. allegato 1), ha riconosciuto la legittimazione processuale di Virtus Entella S.r.l., in merito al deferimento dell’ A.C. Cesena Spa del 25.06.2018 per il caso plusvalenze fittizie e ha determinato che la sanzione afflittiva di 15 punti già irrogata all’ A.C. ...

Ripescaggi : ancora caos in Serie B - respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Siena : Ripescaggi Serie B- Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Pro Vercelli e del Siena, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito ai Ripescaggi e all’assetto del campionato di Serie B. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da ...

Ripescaggi Serie B - ecco la sentenza del Tar sui ricorsi di Catania e Siena [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – La Serie B resta ancora a 19 squadre. Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, che dichiarava inammissibili i ricorsi invitando i club a rivolgersi alla giustizia federale della Figc. Secondo il TAR del Lazio, presieduta da ...

Tar - respinti i ricorsi di Siena e Catania sul Ripescaggio in Serie BKT : Il Tar del Lazio ha respinto le richieste del club etneo e di quello toscano, relative ai ripescaggi e al format del campionato cadetto. L'articolo Tar, respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.