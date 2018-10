QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI Le richieste dell’Anief per la Manovra 2019 ultime notizie

Pensioni - slitta QUOTA 100 per gli statali : niente ritiro prima di giugno 2019 : L'arrivo della quota 100, primo passo per il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, è atteso per il 2019 . Ma non per tutti: i dipendenti statali dovranno aspettare prima di usufruire ...

Manovra - dai tagli di spesa a QUOTA 100 : i margini per trattare con l’Ue : La parola d’ordine rimane «la Manovra non si tocca», ma il Governo è al lavoro per mettere a punto una cassetta degli attrezzi da usare all’occorrenza. Nel caso in cui lo spread toccasse livelli ben più alti di quelli raggiunti in questi giorni o, ancora, la pagella di S&P’s in arrivo venerdì fosse più negativa di quella di Moody’s...

Pensioni - QUOTA 100 'temporanea' secondo Moody's ma il Governo tira dritto : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 23 ottobre, riguardano il giudizio negativo dell'agenzia di rating Moody's nei confronti del nostro Paese: il declassamento a un passo da 'spazzatura', non sembra spaventare, però, il Governo gialloverde, anche se, per quanto riguarda il tema previdenziale, potrebbero esserci delle novita' non troppo piacevoli per i lavoratori. A parlarne è il quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore': secondo ...

Uscita pensione anticipata QUOTA 100 o precoci con Q41 anni di contributi : scelta nel 2019 : pensione anticipata a quota 100 o Pensioni dei precoci con quota 41, quali sono i vantaggi dei lavoratori in Uscita? E' questa la domanda alla quale ha dato risposta la Fondazione Studi dei Consulenti di Lavoro tramite la sezione dedicata alle pensioni del quotidiano Repubblica, in merito al quesito posto da un contribuente che, nel 2019, rientri nei probabili requisiti di maturazione della quota 100 e, nello stesso tempo, possa concorrere ad ...

Per gli statali la QUOTA 100 slitta di altri tre mesi oltre a quelli per la finestra : quota 100 consentira' l’anno prossimo di andare in pensione fin dall’eta' di 62 anni purché siano stati accumulati almeno 38 anni di contributi versati. Dal punto di vista tecnico, la misura non ha più segreti, con i due vincoli relativi ad eta' e contribuzione ormai definiti. La platea dei destinatari della misura che secondo il governo costera' 7 miliardi, sara' di circa 400mila lavoratori. Buona parte di questi 400mila individui [VIDEO]che ...

Previdenza : QUOTA 100 solo per il 2019 - Salvini : 'la misura sarà strutturale' : Il meccanismo della Quota 100 entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019 ma potra' essere utilizzato solo dal prossimo febbraio con il sistema delle finestre trimestrali ipotizzate dall'esecutivo. Buone notizie, quindi, per migliaia di lavoratori che da anni sono alle prese con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero anche se, stando alle analisi effettuate dall'agenzia di rating Moody's l'intervento potrebbe essere temporaneo ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - tutte le opzioni per chi non ha diritto alla QUOTA 100 : A quanti anni può lasciare il lavoro chi non rientra tra i beneficiari della così detta quota 100? Ecco le possibili...

Legge 104 e QUOTA 100 - proposta dei sindacati per includere i cargiver : La Legge 104 consente a tutti coloro che assistono un familiare affetto da gravi disabilita' di usufruire di alcune agevolazioni, ma l’introduzione della quota 100, inclusa nella manovra [VIDEO] appena approvata dal Governo, non prevede nessuna possibilita' di una pensione anticipata per la categoria dei caregiver. Per cercare di colmare questa lacuna si sono mossi i sindacati Cgil, Cisl e Uil con una proposta che potrebbe garantire a chi ...

RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ QUOTA 100 - Quota 41 e Opzione donna : i rilievi di Damiano : Non c’è solo Quota 100 come misura di RIFORMA delle PENSIONI nella MANOVRA 2019. Per questo Cesare Damiano dubita che le risorse possano bastare(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Pensioni : uscite anticipate con QUOTA100 - penalizzazione fino al 21% : Una nuova picconata alla riforma delle Pensioni targata Fornero punta a “congelare” il pensionamento per anzianità. Poi una nuova stima relative alle Pensioni anticipate con la quota 100, una delle misure principali della manovra del governo gialloverde. In attesa della definizione della legge di Bilancio 2019, che il Governo Conte dovrebbe inviare al Parlamento entro la fine di ottobre, sono queste le due novità emerse ieri dal fronte ...