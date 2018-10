Perché ad alcune persone vengono così facilmente i lividi?

Venezia sommersa nel 2100? Ecco Perché alcune bellezze storiche italiane spariranno : Il risultato di una ricerca pubblicata su Nature Communications ha calcolato i rischi che corrono per erosione e sommersione i siti patrimonio dell'umanità UNESCO. L'Italia possiede il maggior numero dei beni patrimonio dell'umanità in pericolo: da Venezia alla Val di Noto, passando per le Cinque Terre e la città di Ferrara.Continua a leggere

Perché solo alcune specie di zanzare trasmettono certe malattie? : Nei giorni scorsi è stato registrato ad Asti il primo caso in Piemonte di West Nile virus del 2018. I casi in tutta Italia sono stati 59 e 136 in tutta Europa, secondo il Centro europeo per la ...