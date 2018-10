Milan | Paquetà felice per l’arrivo in Italia | “Sono entusiasta | ma prima voglio un trofeo

Milan - Paquetà pronto a sbarcare in Italia ma “prima ho un compito da svolgere” : Paquetà sarà l’acquisto invernale del Milan di Elliott, già fissato il suo arrivo in rossonero nella finestra di mercato di gennaio Il brasiliano Paquetà è pronto a sposare il nuovo progetto Milan targato Elliott. Parlando al sito Coluna do Flamengo, il calciatore ha manifestato tutta la propria gioia per il trasferimento imminente: “Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta, un momento ...

Paquetà : "Il Milan? Non posso dire molto ora - ma sono entusiasta" : Poche parole, le prime da rossonero, ma già piene di entusiasmo. sono quelle che ha rilasciato Lucas Paquetà al sito Coluna do Flamengo , confessando la felicità per l'imminente avventura in Italia . "...

Brasile - il Milan si consola con Paquetá : gol e tunnel con il Flamengo. VIDEO : Il Milan ha perso il derby contro l'Inter all'ultimo respiro ma può consolarsi. Dal Brasile continua a brillare la stella di Lucas Paquetá , ancora protagonista con la maglia del suo Flamengo . I ...

Gol Paquetà - l’attaccante si presenta così ai tifosi del Milan [VIDEO] : GOL PAQUETA’ – Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro l’Inter, derby amaro per la squadra di Gennaro Gattuso, punito nel finale dalla rete di testa di Mauro Icardi. I rossoneri dovranno provare a reagire ma il morale può essere considerato sotto i tacchi, non una bella notizia in vista delle prossime partite. Nel frattempo il prossimo acquisto rossonero Paquetà, continua a convincere con ...

Milan - guarda che gol Paquetà : incursione in area e sinistro velenoso che stende il Paranà [VIDEO] : Il futuro giocatore del Milan ha segnato nella sfida tra Flamengo e Paranà, vinta dai rossoneri con il punteggio di 4-0 Il Milan si gode Paquetà, a migliaia di chilometri di distanza però. Il talento brasiliano infatti ha segnato nel match tra Flamengo e Paranà, vinto dai rossoneri con il punteggio di 4-0 grazie anche al sigillo del futuro centrocampista del Milan. incursione in area e sinistro velenoso che non lascia scampo al portiere, ...

Milan nei guai : Paquetà potrebbe saltare. Aperta inchiesta in Brasile : “affare molto strano”. Ecco gli aggiornamenti : 1/6 ...

Giallo Paquetà. Dubbi Flamengo sulla cessione al Milan : Si aggiunge un nuovo episodio a colorare il trasferimento di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Il presidente del consiglio deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, ha definito 'strano' l'...

PAQUETÁ AL Milan / Ultime notizie - il Flamengo si tira indietro? Aperta un'inchiesta sull'affare : Paquetà al MILAN, calciomercato: l'ad del Flamengo conferma il passaggio in rossonero a scapito delle voci sul Real Madrid. Intanto però c'è chi frena l'entusiasmo sul suo talento.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Milan - inchiesta del Flamengo su Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo su Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paquetà-Milan - l'affare si tinge di giallo : RIO DE JANEIRO , BRASILE, - Si tinge di giallo l'annunciata cessione di Lucas Paquetà al Milan . Il Consiglio deliberativo del Flamengo , come riporta 'Globoesporte', ha aperto un'indagine interna ...

Milan-Paquetà - incredibile colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...

Paquetà al Milan - conferma dal Flamengo / Ultime notizie - l'ex R.Junior frena : "Esploderà tra 2-3 anni" : Paquetà al Milan, calciomercato: l'ad del Flamengo conferma il passaggio in rossonero a scapito delle voci sul Real Madrid. Intanto però c'è chi frena l'entusiasmo sul suo talento.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Milan - Roque Júnior : "Zaccheroni il mio maestro. Paquetà? Dategli tempo" : Roque Júnior: i tifosi rossoneri che seguirono la finale di Champions con la Juventus a Manchester nel 2003, vinta dal Milan ai rigori, certamente ricorderanno questo nome. Il difensore brasiliano, ...