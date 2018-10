Måneskin presentano ' Il ballo della vita' | È il nostro messaggio di libertà

I Maneskin presentano Torna a casa - con dei live a sorpresa : I Maneskin amano sorprendere. E così ieri, chi si è trovato a camminare per via del Corso a Roma o in Piazza XXIV Maggio a Milano, si è imbattuto in un live (non previsto) della giovane band. L’occasione era speciale, ovvero il lancio del loro nuovo singolo Torna a casa, che è uscito oggi e anticipa il debut album previsto per ottobre. Il brano ci mostra un altro aspetto dei Maneskin: è infatti una ballata intensa, che se da un lato appare ...