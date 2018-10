L’Uomo del Giorno | Ilkay Gundogan | nel 2016 passa al Manchester City per 27 milioni di eur

L’Uomo del Giorno : Wayne Rooney - è il primatista di reti con la maglia della Nazionale inglese : Wayne Mark Rooney è nato a Liverpool, il 24 ottobre 1985, è un calciatore inglese, attaccante del D.C. United. È il primatista di reti (53) con la maglia della Nazionale inglese, con la quale ha giocato 3 Mondiali (2006, 2010 e 2014) e 3 Europei (2004, 2012 e 2016). Con il Manchester Utd, di cui è il miglior marcatore della storia considerando tutte le competizioni ufficiali, ha vinto 5 campionati, 3 Coppe di Lega, 6 Community Shield, una ...

Le donne contro la politica delL’Uomo solo al comando : Una risposta forte, con proposte da portare in Parlamento, nei Consigli Regionali, nei Comuni. Fino ad arrivare all'obiettivo delle elezioni Europee dove presentare un'idea, una visione precisa: la politica delle donne di partito contro il capitano, contro l'uomo solo al comando.Da questo concetto e da molte altre riflessioni, partono gli Stati Generali delle donne di Possibile, organizzati per sabato 27 ottobre a Bologna. In Italia c'è ...

Addio al leggendario Keiichiro Kimura : il “papà” delL’Uomo Tigre è stato stroncato da un infarto : Addio a una delle leggende del cinema di animazione giapponese: il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo, morto venerdì scorso stroncato da infarto all’età di 80 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. Kimura è stato il papà di “Cyborg 009” (1968), “L’Uomo Tigre” ...

È morto lo storico animatore delL’Uomo Tigre : Il nome Keiichiro Kimura probabilmente non dirà molto nemmeno agli appassionati di anime giapponesi eppure l’artista, morto il 19 ottobre 2018 all’età di 80 anni, ha fatto la storia dell’animazione d’importazione nipponica. È stato infatti il regista e character designer di due dei titoli più popolari di questo genere, ovvero Cyborg 009 del 1968 ma soprattutto de L’uomo Tigre del 1969. Fu in particolare ...

Keiichiro Kimura addio - è morto il papà delL’Uomo Tigre : addio a una leggenda del cinema di animazione giapponese le cui creature sono celebri anche in Italia: si è spento per un infarto all’età di 80 anni il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. E’ stato il character designer di “Cyborg 009” ...

Keiichiro Kimura è morto/ Addio al papà delL’Uomo tigre - Mimì e Trider G7 : Keiichiro Kimura è morto. Addio al papà de L’uomo tigre, Mimì e la nazionale di pallavolo, Trider G-7, Sam il ragazzo del West e altri cartoni animati degli anni Ottanta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:12:00 GMT)

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” delL’Uomo Tigre : suoi anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...

L’Uomo del Giorno : Pelè - considerato uno dei più forti calciatori di tutti i tempi : Pelé è nato a Três Corações, il 23 ottobre 1940, è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Conosciuto anche come O Rei (in italiano Il Re), O Rei do Futebol (Il Re del Calcio) o Perla Nera (in portoghese Pérola Negra), è il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) nonché Pallone d’oro ...

L’Uomo del Giorno : Alvaro Morata - esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e Chelsea : Alvaro Morata è nato a Madrid, il 23 ottobre 1992, è un calciatore spagnolo, attaccante del Chelsea e della nazionale spagnola. Attaccante talentuoso, molto dotato sul piano fisico e tecnico, è un buon Realizzatore, abile nel dribbling e nel gioco aereo. Soprannominato «El Ariete» («l’Ariete»), è stato paragonato per il suo stile di gioco al connazionale Fernando Morientes. esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e ...

L’Uomo del Giorno : Ianis Hagi - già giocatore della Fiorentina : Ianis Hagi è nato a Istanbul, il 22 ottobre 1998, è un calciatore romeno, centrocampista del Viitorul Constan?a e della Nazionale rumena Under-21. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998 stilata da The Guardian. Hagi, per ben 5 anni, è stato all’Academia Gheorghe Hagi, squadra giovanile del Viitorul Costanza, dimostrando di avere un ottimo passaggio e di tirare perfettamente con entrambi ...

L’Uomo del Giorno : ?tefan Radu - da 12 stagioni alla Lazio : ?tefan Radu è nato a Bucarest il 22 ottobre 1986, è un calciatore rumeno, difensore della Lazio. Terzino sinistro naturale, può essere adattato anche come centrale di difesa soluzione spesso adottata dai vari tecnici che hanno guidato la Lazio. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo L’Uomo del Giorno: ?tefan Radu, da 12 stagioni ...

L’Uomo del Giorno : Paul Ince - due ottime stagioni all’Inter : Paul Ince è nato a Ilford, il 21 ottobre 1967, è un allenatore di calcio ed ex calciatore britannico, di ruolo centrocampista. Nel 1993 divenne il primo calciatore di colore a essere nominato capitano della nazionale inglese. Nell’arco di ventidue anni trascorsi nel calcio professionistico, dal 1985 al 2007 ha giocato in otto squadre diverse. Cresciuto nel West Ham Utd, dopo gli esordi con gli Hammers ha legato la sua carriera ...

L’Uomo del Giorno : Nemanja Vidic - un anno negativo all’Inter : Nemanja Vidic è nato a Užice il 21 ottobre 1981, è un ex calciatore serbo, di ruolo difensore. Ha il passaporto comunitario.Ha giocato in prevalenza nel ruolo di difensore centrale, rendendo meglio in una difesa a 4 anziché a 3.Dotato di grande carisma, era fisicamente prestante e abile nel gioco aereo. Il suo temperamento lo ha spesso portato a commettere falli eccessivi, rimediando un notevole quantitativo di cartellini. Con ...

L’Uomo del Giorno : Nicola Legrottaglie - partecipa con la Nazionale alla Confederations Cup 2009 : Nicola Legrottaglie è nato a Gioia del Colle, il 20 ottobre 1976, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Cresciuto nel Bari, i pugliesi lo cedono in prestito prima alla Pistoiese poi al Prato, dove fa esperienza giocando costantemente. In seguito gioca per Chievo, Reggiana e Modena prima di tornare a vestire la maglia dei Clivensi: durante questi due anni si fa notare a livello Nazionale, debuttando in ...