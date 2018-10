Donne e media tv nel Lazio | Corecom | ' Piu' consapevolezza ma permane gap'

Francia - corso per le Donne per chiedere un aumento / La differenza con gli uomini è del 23% in media : La differenza di salario tra uomini e donne in Francia è del 23% di media. Il Governo decide di patrocinare un corso per andare a insegnare alle donne come si può chiedere un aumento.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e il nuovo disastro a Mediaset : 'Cosa le ho visto fare a Temptation Island' : Non solo Uomini e donne. La 'truffa' di Sara Affi Fella rischia di sbarcare anche a Temptation Island , a cui aveva partecipato insieme a Nicola Panico . A parlare, su Instagram, è Francesca Baroni , ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e il massacro mediatico : parla l'ex tronista - l'ultimo terremoto : Sono giorni tragici per Sara Affi Fella dopo il caos che l'ha investita per aver tenuto nascosta la sua relazione con Nicola Panico durante il trono di Uomini e Donne . Nella serata di ieri, lunedì 24 ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle Donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (ma dovrebbe prendersela con Mediaset!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella | Video Mediaset : Ieri, prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e la spumeggiante Tina Cipollari, opinionista storica del programma si è scagliata contro Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Trono Classico, Tina Cipollari vs Sara Affi Fella Fuochi, fiamme fulmini e saette! No tranquilli non è un temporale di fine estate né la Prova de Cuoco di Elisa Isordi, è semplicemente il confronto tra l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

la guerra delle prime Donne " barbara palombelli sfida il ritorno di lilli gruber - Media e Tv : ... che da oggi sposta l' edizione meridiana alle 12, in mano a Gerardo Greco, le serate saranno guidate da Nicola Porro , politica ed economia, al lunedì dal 17 settembre, Giacobbo , scienza, al ...

Ritorna il sondaggio MediaWorld per le Donne nate a giugno : bufala via SMS? : Non se ne parlava da qualche mese, ma oggi 4 settembre ci sono diverse segnalazioni da parte di utenti che avrebbero ricevuto un SMS riguardante il presunto sondaggio MediaWorld, a partire dal quale le donne nate nel mese di giugno possono partecipare ad un concorso per ottenere un buono da 1.000 euro. La bufala è tornata attuale, secondo quanto riportato dai colleghi di bufale.net, e come sempre accade in queste circostanze occorre prestare ...

Uomini e Donne riparte il 10 settembre : l'ufficialità di Mediaset : Il pubblico di Canale 5 aspetta con grande fermento la ripartenza di un programma tissimo dagli italiani. Stiamo parlando di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi che ogni anno riesce a registrare un successo enorme. Tra le file del Trono Over, lo scorso anno, abbiamo visto nascere tantissime storie, come quella tra Ida e Riccardo che ha appassionato particolarmente i telespettatori, facendo passare in secondo piano Gemma Galgani e ...