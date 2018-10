Arrow 7×02 mentre tutti contro tutti ma il flashforward su William incuriosisce | cosa è

Arrow 7×02 : Felicity eroina solitaria (VIDEO) : Arrow 7×02 trama e promo – Il secondo episodio andrà in onda su Tw CW il 22 ottobre 2018. “The Longbow Hunters” vedrà Oliver creare un’alleanza con uno dei suoi vecchi amici, che si trovano nella sua stessa prigione. La trama di Arrow 7×02 ci conferma la centralità di John in assenza dell’amico. Arrow 7×02 trama e anticipazioni Dura vita per Oliver in prigione e non solo per la dura vita carceraria. ...