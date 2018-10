Uccide padre e figlio | suoi vicini | “Se ce n’erano altri ammazzavo anche loro”

Leonessa Uccide leone - padre dei suoi tre cuccioli/ Video - “non sappiamo cosa ha scatenato l'aggressività” : Una leonessa ha attaccato e ucciso il leone con cui conviveva da otto anni e con cui aveva avuto tre cuccioli, è successo in uno zoo americano ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Una Vita anticipazioni : Cayetana deve Uccidere Teresa per sapere chi è suo padre : Una Vita E’ sempre più vicino l’addio di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) nelle puntate italiane di Una Vita, in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al sabato. Ursula (Montserrat Alcoverro) elaborerà infatti un astuto piano per liberarsi per sempre della falsa borghese. Ecco le anticipazioni di questa settimana. Una Vita: anticipazioni lunedì 22 ottobre 2018 Suor Adela ritrova la lettera di Simon in mille pezzi e, dopo averla ...

Liti per i rumori causati dai lavori di ristrutturazione : vicino Uccide padre e figlio a Sesto Fiorentino - Firenze : Liti di vicinato per i rumori causati dai lavori di ristrutturazione di una casa sarebbero alla base del duplice omicidio, di padre e figlio, uccisi stamani in un borgo rurale di Sesto Fiorentino (Firenze), in via dei Grilli. È quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno arrestato l'autore, Fabrizio Barna. L'omicida ha sparato a padre e figlio nel piccolo cantiere.Si chiama Fabrizio Barna e ha 53anni l'autore del duplice omicidio di ...

Cina - padre finge di morire per non pagare debiti : la famiglia si Uccide : La Cina è sotto choc e nel Paese non si sta parlando d'altro. Nella provincia sud-orientale di Hunan una madre di famiglia si è lasciata annegare insieme ai due figli dopo il presunto decesso del ...

Il padre lo Uccide a botte e non chiama soccorsi : nel corpo del bimbo di 2 anni c’era cocaina : Sul corpo del piccolo riscontrate bene 39 ferite a testa, viso, collo, tronco e arti, a dimostrazione che le violenze continuavano da tempo. Nel sangue del piccolo inoltre vi erano molte tracce di cocaina come se avesse ingerito lo stupefacente poco prima di morire.Continua a leggere

Taranto - il padre che ha cercato di Uccidere i figli : “Fatemi vedere i miei bambini” : Si è presentato in lacrime all'interrogatorio di garanzia nel carcere di Taranto l’uomo di 49 anni che domenica scorsa ha accoltellato il figlio 14enne e scaraventato giù dal terzo piano la figlia di sei anni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha implorato il gip di fargli vedere i due figli.Continua a leggere

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia Uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.

Mantova - Uccide il padre sotto gli occhi di madre e nonni : arrestato 37enne : Prima gli ha sferrato diverse coltellate all’addome e, poi, l’ha colpito ripetutamente in testa con una pesante statuetta. Così Nicola Vignali, 37enne di Mantova, ieri sera ha ucciso il padre Paolo, imprenditore edile di 62 anni, nel suo appartamento nella centralissima piazza Virgiliana a Mantova, al culmine di una lite trasformatasi in tragedia familiare. E l’ha fatto davanti agli occhi terrorizzati della madre e dei nonni ...

