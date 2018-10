Trentino |  Fugatti Lega-Centrodestra al 43 | 59% 61 sez su 529

agi

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Maurizio Fugatti, leghista, sottosegretario alla Salute e candidato per ilalle elezioni provinciali in, dopo 61 sezioni scrutinate su 529, è in vantaggio col 43,59% sul candidato di centrosinistra Giorgio Tonini (28,09%). Poco sopra il 10% il governatore uscente Ugo Rossi. Per quanto concerne le liste, la Lega dopo 40 sezioni su 529 è al 25,62% davanti al Pd con il 15,57% e al Partito AutonomistaTirolese. Spoglio delle schede un po' a rilento.