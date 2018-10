Spread apre in deciso calo a 289 punti

Spread apre in forte ribasso dopo il declassamento di Moody’s : apre a 289 - aveva chiuso a 301 : Apertura in deciso calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a ‘junk‘ (spazzatura) da parte di Moody’s del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile. L'articolo ...

Spread sopra 330. Piazza Affari apre in calo : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora alto lo Spread stamattina ...

Spread sopra i 330. Piazza Affari apre in calo : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora alto lo Spread stamattina ...

Piazza Affari apre in rosso. Spread sfonda quota 330 : In una lettera inviata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria , la Commissione europea ha mosso rilievi sulla Manovra . Una "inadempienza particolarmente grave", ha spiegato Bruxelles che invitando ...

Spread subito sopra i 330 - poi si abbassa. Piazza Affari apre in calo : Nei primissimi scambi arriva a 332 punti base, al massimo degli ultimi 5 anni, poi scende. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora alto lo Spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 ...

Spread apre oltre 330 punti. Piazza Affari apre in calo dopo la lettera Ue sulla manovra : dopo la chiusura di ieri a 327 punti base, oggi lo Spread Spread tra Btp e Bund apre oltre il 330 punti base, toccando quota 332 ai massimi dall’aprile del 2013. Subito dopo, il differenziale tra titoli di Stato ha ripiegato sotto quota 330. Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. Apertura in contenuto calo per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione ...

Manovra - Spread oltre 330 punti Piazza Affari apre in calo : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%. Tutte ...

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%.

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%.

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%.

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Titoli di Stato : lo Spread apre in calo a 292 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 293 punti, contro i 297 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,409%.

Manovra : Spread in calo a 310 punti - Milano apre in rialzo : All'indomani del varo della Manovra e del Dl fiscale, la Borsa di Milano ha aperto positiva e lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il ...