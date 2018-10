Parma | auto con tre giovani si ribalta | Anna muore a 16 anni sulla strada

Parma - sorpresi a fare sesso in auto : denunciati due 25enni : Due giovani di venticinque anni sono stati sorpresi in auto in piazzale Santa Croce a Parma nudi e in atteggiamenti inequivocabili. Un passante ha chiamato la polizia: gli agenti intervenuti sul posto hanno invitato la coppia a ricomporsi. Poi è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.Continua a leggere