Nainggolan | lite social con i tifosi del Milan | Dovevo pure morire?

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Radjaè stato costretto ad uscire al trentesimo del primo tempo per via dello scontro di gioco avvenuto poco prima con Lucas Biglia. Il belga vedendo arrivare l'argentino in scivolata ha messo davanti il corpo, allargando la gamba sinistra che gli ha provocato una distorsione alla caviglia che non gli permetterà di essere in campo contro il Barcellona, nella delicata sfida di Champions League in programma mercoledì sera. Spalletti ai microfoni di Sky Sport è stato netto circa le condizioni del Ninja: "Radja è stato tranciato, non ci sarà per lungo tempo. Bisogna andare all'ospedale per fare gli accertamenti ma non ci sarà a lungo".è stato sonoramente fischiato daidelper tutta la partita ma il giocatore dell'Inter, come spesso gli capita, ha deciso di rispondere ai supporters rossoneri attraverso un Instagram Stories: "addirittura? E ...