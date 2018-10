optimaitalia

: Morgan e le sue sperimentazioni musicali in diretta al Barone Rosso - OptiMagazine : Morgan e le sue sperimentazioni musicali in diretta al Barone Rosso - MariChocoFudge : Quando Morgan ha fatto la sparata sulla coca, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe mai più comparso in tv, ma al… - droalex : @paopao76 @martinaprados @Ginko_21 @justcallme_sug @taleequaleshow Hahaha... vero... tra le sue imitazioni non c'er… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Lunedì 22 ottobre 2018… questa sera dalle 21 un altro storico. Ci saràindalle 21 a “reti unificate” sulle homepage di OptiMagazine, www.roxybar.tv e sui miei social: Facebook, YouTube, Periscope con incursioni backstage su Instagram.Dopo l’incredibile boom di lunedì scorso con Gigi D’Alessio (300.000 persone raggiunte solo su Facebook, numeri record e impressionanti per il web), stasera un’altra puntata delda incorniciare, perchéè il genio folle di questa era musicale italiana. Non è solo un musicista strepitoso, che suona vari strumenti e che spazia da Bach a David Bowie, o il leader dei Bluvertigo, ma è stato anche il più importante giudice di talent nel mondo, in quanto detiene il record assoluto di vittorie di propri artisti a X Factor.Oggiè in una fase di totale trasformazione dove sperimenta con suoni e ...