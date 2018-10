Manovra | così l' Ue prepara la stangata Ecco cosa succederà adesso

Manovra 2019 - il governo risponde all'Ue : il testo resta così com'è - Sale il timore di un attacco dei mercati : Le previsioni dell'esecutivo giallo -verde rimangono inalterate, nonostante l'invito inascoltato del ministro dell'Economia Giovanni Tria a rivedere al ribasso fino al 2,1% la stima: e, dunque, già ...

Manovra - Giorgetti : 'Con lo spread così alto a rischiare sono le banche' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Manovra - Di Maio-Salvini su Moody's : avanti così - outlook stabile : ...scriveva che l'outlook è stabile perché "l'Italia dispone ancora di importanti punti di forza che controbilanciano l'indebolimento delle prospettive sui conti" e tra questi indicava "una economia ...

Leopolda al via - Renzi presenta la contro-Manovra di Padoan : "Così lo spread e le tasse calerebbero" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Manovra - spread sopra 330 punti Mai così su da cinque anni : Nei primissimi scambi lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi e' salito a 332 punti, il top dal 2013. Segui su affaritaliani.it

Italia : "i conti non tornano" - così l'Ue boccia Manovra

Cambi e ritocchi nella Manovra - novità sulla cosiddetta pace fiscale : Maglie più larghe per chi ha contenziosi con il Fisco, si potranno far emergere somme fino a centomila euro non solo per i redditi ma anche per i mancati versamenti Iva -

Manovra - anche Parigi all'attacco. Le Maire : 'Così indebolite l'Eurozona' : Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato questa mattina da Radio Classique, ha risposto cosi' a una domanda sulla Manovra italiana. "Quando hai la stessa moneta - ha insistito ...

"Così Juncker disonora l'Europa Se boccia la Manovra si va avanti" : Intervista di Affaritaliani.it a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dopo l'ennessimo attacco del presidente della Commissione Ue Juncker al governo italiano sulla manovra economica Segui su affaritaliani.it

Numero chiuso Medicina - nella Manovra prevista l’abolizione : “Così tutti possono accedere agli studi” : Tra le misure varate lunedì sera dal Governo in materia di sanità all’interno della manovra spunta a sorpresa l’abolizione del Numero chiuso nelle facoltà di Medicina. Lo riporta il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri in cui si spiega la norma inserita nel disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 prevendo appunto l’abolizione “permettendo così a tutti di poter accedere agli ...

Così M5s e Lega hanno trovato l'accordo per la Manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della ...

Def - Massimo D'Antoni : 'I numeri di questa Manovra non sono così diversi da quelli dei governi precedenti' : Massimo D'Antoni è l'economista fuori dal coro che sostiene l'uscita dall'austerità . Il docente di scienza delle finanze all'università di Siena difende il Def , quella manovra dai numeri sballati - come ritengono tutti - non sarebbe poi così diversa da quelle precedenti . Il pensiero di D'Antoni ...

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : così Lega e M5s aggiustano la Manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...