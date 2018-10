Maltempo | l’aria fredda sfonda sull’Italia | vento furioso a Milano | grandinata shock a

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L’Italia è stretta nella morsa delprovocato dalla prima vera ondata diautunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’ariaha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a +24/+25°C dopo un lungo periodo di caldo anomalo. Il forteha raggiunto i 92km/h a Fano, spazzando via in modotutto il litorale romagnolo e marchigiano. Danni e disagi all’autodromo di Misano Adriatico, dove era in corso una gara automobilistica della ‘Peroni Race’. Ilha creato danni ad alcune strutture mobili montate per l’occasione e ha fatto volare un telone che copriva la tribuna, rimasta priva di ...