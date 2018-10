Fedez annuncia la canzone per Leone | ' Da quando sei arrivato | nulla più è come prima'

Fedez ha annunciato le date del tour 2019 nei palazzetti : Segnati tutti gli appuntamenti The post Fedez ha annunciato le date del tour 2019 nei palazzetti appeared first on News Mtv Italia.

Fedez annuncia sui social un brano per il figlio Leone : Roma, 13 set. , askanews, - "Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far ...

Fedez annuncia sui social un brano per il figlio Leone : Roma, 13 set., askanews, - 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È una canzone che ti sto facendo ...

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...