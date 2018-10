Dj Fabo | Consulta decide su reato di aiuto al suicidio | Cappato rischia 12 anni di carcere

Caso Dj Fabo - martedì a Consulta norma : ANSA, - ROMA, 20 OTT - E' fissata per martedì 23 ottobre l'udienza in Corte Costituzionale sul Caso che riguarda il reato di aiuto al suicidio. La vicenda alla base è quella che ha avuto per ...

Dj Fabo - governo si costituisce in giudizio davanti alla Consulta. Marco Cappato : “Era discrezionale - è una scelta politica” : Venti pagine di memoria depositate ieri dal governo Conte, come aveva fatto già il governo Gentiloni il 3 aprile scorso. Il “processo” è quello davanti alla Consulta dopo l’invio da parte della corte d’Assise di Milano degli atti del giudizio in cui è imputato Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani, 40 anni, noto come dj Fabo, in una clinica svizzera col suicidio assistito il 27 febbraio 2017. “Ho appreso ...