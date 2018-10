CONFERENZA STAMPA - Martedì 23 ottobre alle 11 | nella sede del Mercato coperto | ingresso

Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei : la CONFERENZA STAMPA del 22 ottobre 2018 in diretta dalle ore 12 : Oggi, lunedì 22 ottobre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei, il programma di Rai 3 condotto da Domenico Iannacone. Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei: il programmaprosegui la letturaSpeciale I dieci comandamenti - Come figli miei: la conferenza stampa del 22 ottobre 2018 in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre ...

Dl fisco - in CONFERENZA STAMPA hanno tutti fretta di andare. Di Maio : “Emendamenti M5s? Devo andare” e Salvini : “Mia figlia mi denuncia” : Dopo il lungo vertice e il Consiglio dei Ministri che hanno segnato la giornata della ritrovata sintonia dopo lo scontro sullo scudo fiscale contenuto nel DL Fiscale, Matteo Salvini ha fretta durante la conferenza stampa e già dopo la terza domanda si rivolge a Conte e Di Maio: “vado a recuperare mia figlia che senno’ mi denuncia al telefono azzurro”. Giuseppe Conte dimentica di rispondere ad una domanda di un giornalista: ...

Italia 5 stelle - sul maxischermo la CONFERENZA STAMPA da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Inter-Milan - Gattuso in CONFERENZA STAMPA : "Abbiamo qualcosa in più" : Alla vigilia del derby di Milano, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso: 'Partite come queste si preparano da sole. L'Inter è una squadra forte, non solo sulla carta. ...

Martedì 23 ottobre 2018 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la presentazione del 'Wbc Day', giornata dedicata a incontri di pugilato

Udinese Napoli - Carlo Ancelotti in CONFERENZA STAMPA LIVE : LIVE 12:25 19 ott Bilancio negativo per il Napoli a Udine: nei precedenti 39 incontri disputati sono arrivate 6 vittorie, 19 pareggi e 14 sconfitte. Lo scorso anno gli azzurri, allenati da Maurizio ...

Juventus Genoa - Massimiliano Allegri in CONFERENZA STAMPA LIVE : LIVE 11:40 19 ott Fra una ventina di minuti, alle 14 circa, è previsto l'arrivo in sala stampa di Massimiliano Allegri. Giornata di vigilia in casa bianconera, dove domani arriverà il Genoa di Piatek. ...

Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la Conferenza stampa di presentazione di Rabona, il colpo a sorpresa, il nuovo programma di Rai3 in onda da venerdì 19 ottobre alle 23.10. Alla conduzione Andrea Vianello, reduce da alcune stagioni durante le quali nella tv pubblica ha rivestito ruoli dirigenziali (incluso quello di direttore di Rai3). Il programma è firmato da Andrea Vianello, Giorgio Cappozzo, Giovanni

Domani CONFERENZA STAMPA pregara : Domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 17.15, presso la sala stampa "Cacco Benvenuti" del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della terza giornata di ...

Giovedì 25 ottobre CONFERENZA STAMPA presentazione ai cittadini dei nuovi servizi cimiteriali - complesso San Francesco : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Emergenza ungulati, Giordano , Ugl, : "Dalle campagne ai paesi, oltre a distruggere ...

F1 - CONFERENZA STAMPA d’élite ad Austin : ecco i piloti che si presenteranno davanti ai media : La conferenza stampa del giovedì di Austin vedrà come protagonista Lewis Hamilton, insieme a Ricciardo e Fernando Alonso Parterre de roi in occasione della conferenza stampa del Gp di Austin, al consueto incontro con i media (in programma giovedì alle 18 italiane) si presenteranno infatti tre protagonisti del Mondiale di Formula 1. Innanzitutto ci sarà Lewis Hamilton, vicino a vincere il quinto titolo iridato della sua carriera. Insieme a ...

Manovra - Tria cambia posto con Salvini in CONFERENZA STAMPA e scherza : «C'è Crozza in sala?» : Pochi giorni fa il ministro dell'Economia si era lasciato andare a un elogio del comico chiacchierando con i giornalisti e ammettendo di essere divertito dall'imitazione di Maurizio Crozza. Il ...

Lo show di Tria in CONFERENZA STAMPA : “Scusate - c’è Crozza in sala?”. Poi Conte e i vicepremier se ne vanno e lui… : “C’è Crozza in sala, scusate?”. La conferenza stampa di presentazione della manovra e del dl fiscale deve ancora iniziare, ma all’ingresso nella sala stampa di Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia prova a sciogliere le tensioni con questa battuta. Poi il titolare di via XX Settembre risponde alle domande su sue possibili dimissioni: “Sarei masochista se mi dimettessi dopo l’approvazione della manovra da parte del Parlamento, sarebbe più ...