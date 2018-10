' Accanto a una nera non ci sto' | razzismo sul treno Milano-Trieste

Si rifiuta di sedersi Accanto ad una donna di colore su un volo Ryanair. La compagnia la invita a cambiare posto : Decine di persone hanno dichiarato di volere boicottare la Ryanair dopo che, nel fine settimana, è diventato virale un video, filmato a bordo di un aereo, che mostra un aspro confronto razzista tra un uomo bianco e una donna di colore.David Lawrence, un residente britannico, ha raccontato a HuffPost di aver filmato il video lo scorso giovedì prima della partenza del volo Ryanair FR9015 da Barcellona, all'aeroporto di Stansted a ...

Si rifiuta di sedersi Accanto a una donna di colore - poi la minaccia : Brutto episodio di razzismo a bordo di un volo Ryanair, dove un uomo ha rifiutato di sedersi accanto a un'anziana signore, soltanto perché di colore. A denunciarlo è il musicismo afroamericano Nile Rodgers, uno dei simboli della disco music, che era a bordo dell'aereo.Nel video, postato su twitter da un altro passeggero e poi ritwittato da Rodgers, la signora iene apostrofata come "brutta bastarda nera", e minacciata di essere ...

Jorge Lorenzo a Formentera con la nuova presunta fidanzata : le FOTO del pilota Accanto all’ammiccante bruna : Jorge Lorenzo accanto a una misteriosa bruna, il pilota di MotoGp va ‘a tutto gas’ in amore: lo spagnolo insieme alla nuova presunta fidanzata su uno yacht a Formentera Jorge Lorenzo si è innamorato? Così pare! Il pilota di MotoGp ha approfittato della pausa dopo il Gp di San Marino per volare fino a Formentera e godersi l’ultimo scampolo d’estate. Il motociclista maiorchino però non era solo, sul suo yacht oltre a ...

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta Accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...