Usa | Trump annuncia ritiro da trattato con la Russia sui missili a medio raggio

(Di domenica 21 ottobre 2018) La tensione tra Usa e, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donaldhato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), ilfirmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione deibalistici a. “Sono anni che laviola l’accordo”, ha dettoai giornalisti a margine di un comizio ad Eiko, in Nevada, “non permetteremo più che fabbrichino armi nucleari mentre a noi non è permesso. Noi abbiamo onorato l’impegno, ma loro sfortunatamente no. Non so perché il presidente Obama non si sia già ritirato”. Non solo: gli Stati Uniti sono pronti a intercettare e distruggere irussi dispiegati in violazione del. ...