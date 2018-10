Un Bidone è per Sempre | Ignacio Fideleff | flop nel Napoli

Un Bidone è per sempre : Carsten Jancker - flop nell’Udinese : Carsten Jancker nel 2002 si trasferì in Italia, per giocare nell’Udinese: i bianconeri pagarono2,5 milioni al Bayern per l’attaccante, che alla fine segnerà 3 gol in 38 partite tra campionato e Coppa Italia. Chiamato a sostituire il partente Roberto Sosa, Jancker deluse le aspettative e, a inizio 2004, chiese ed ottenne la rescissione del contratto con la società di Udine. Svincolatosi, tornò in patria, accasandosi al ...

Un Bidone è per sempre : Mauro Boselli - flop tra Genoa e Palermo : Mauro Boselli il 13 gennaio 2011 si trasferisce alla società italiana del Genoa in prestito con diritto di riscatto. Esordisce in Serie A il 6 marzo in trasferta contro l’Inter: entra negli ultimi finali e trova anche il primo gol nella sconfitta per 5-2. L’8 maggio successivo, in occasione del Derby della Lanterna numero 104, segna al 96′ il gol del definitivo 2-1 per i grifoni, contribuendo alla retrocessione in Serie B ...

Roque Júnior ha giocato nelle file di São José, Palmeiras, Milan, con cui ha vinto la Champions League 2002-2003 (giocando parte della finale infortunato), Leeds United, Siena e Bayer Leverkusen. Malgrado i successi con la nazionale brasiliana la sua carriera nelle squadre di club non è stata all'altezza di quella in nazionale.

Un Bidone è per Sempre : Luis Silvio - flop alla Pistoiese : Luis Silvio- In occasione del campionato di Serie A 1980-1981, vennero riaperte le frontiere per permettere alle società italiane di acquistare un calciatore proveniente da federazione straniera, dopo la chiusura decretata a seguito della negativa spedizione azzurra ai Mondiali del 1966. La Pistoiese rivolse le sue attenzioni al mercato brasiliano, inviando nel paese sudamericano l’allenatore in seconda Giuseppe Malavasi. ...

Un Bidone è per sempre : Sebastian Rambert - clamoroso flop all’Inter : Sebastian Rambert è cresciuto nella squadra argentina dell’Independiente, arriva all’Inter nell’agosto 1995 per 4,2 miliardi di lire, in contemporanea a Javier Zanetti, che invece militava nel Banfield. Nello scorcio di stagione disputato all’Inter non debutta in campionato, collezionando invece una presenza nell’eliminazione del primo turno di Coppa UEFA contro il Lugano (andata in Svizzera 1-1, ritorno a ...

Un Bidone è per sempre : Mirko Conte - flop all’Inter ed al Napoli : Mirko Conte è cresciuto nell’Inter, nel 1993 viene ceduto in prestito al Venezia, dove gioca da titolare nel campionato di Serie B. Tornato all’Inter, disputa l’annata 1994-1995 nella prima squadra nerazzurra, scendendo in campo venti volte. La stagione successiva passa in comproprietà al Piacenza, con cui ottiene la prima salvezza nella massima serie alternandosi a Stefano Maccoppi nel ruolo di stopper. Riscattato dagli ...

Un Bidone è per sempre : Jorge Martinez - esperienza fallimentare alla Juventus : Jorge Martinez il 28 giugno 2010 viene acquistato dalla società torinese per 12 milioni di euro; è stata la seconda miglior plusvalenza realizzata della gestione Antonino Pulvirenti, fruttando 10 milioni di euro alla società etnea. L’esperienza si rivela però sfortunata e fallimentare, complici infortuni, scelte tecniche e la difficile stagione dei bianconeri (alla fine settimi e fuori anche dall’Europa League): il giocatore ...

Un Bidone è per sempre : Jean-Alain Boumsong - flop alla Juventus : Jean-Alain Boumsong arrivato nell’estate 2006 per 3,5 milioni di euro alla Juventus (con la quale ha firmato un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione), ha giocato un campionato collezionando 33 presenze e 2 gol. Uno dei suoi gol fu quello che fece vincere la Juventus nella partita del 27 aprile contro l’Hellas Verona per 1-0 Nel 2007 è relegato in panchina a causa di un infortunio in amichevole contro ...

Un Bidone è per sempre : Renato Portaluppi - flop con la Roma : Renato Portaluppi nell’estate del 1988 fu acquistato dalla Roma per 3 miliardi di lire, lasciando la Serie A dopo una stagione. Giunto a Roma insieme al connazionale Andrade, in Coppa Italia segnò 3 gol in 5 gare al primo turno. Da quel momento segnò solo un’altra volta, in Coppa UEFA contro il Norimberga il 12 ottobre 1988, partita nella quale sarà espulso. Non confermò le aspettative e a giugno tornò in Brasile, dopo aver ...

Un Bidone è per sempre : Samir Beloufa - clamoroso flop del Milan : Samir Beloufa comincia a 8 anni nel settore giovanile del Bois le Roil, giocando poi, fino al 1993, con le squadre juniores di Le Mée, Melun e Moissy Cramayel. Nel 1995 entra nelle giovanili del Cannes. Ingaggiato nel gennaio 1998 dal Milan, con i rossoneri colleziona 3 presenze in Serie A nella stagione 1997-1998 e nel 1999, dopo aver vinto il Torneo di Viareggio con la formazione Primavera, passa in prestito al Monza, in Serie B, dove ...

Un Bidone è per sempre : Bruno Fornaroli : flop alla Sampdoria : Bruno Fornaroli il 22 luglio 2008 si trasferisce per 3 milioni di euro, con un contratto quinquennale da 300 000 euro a stagione, alla Sampdoria, che acquista l’intero cartellino del giocatore ma ha l’obbligo, in caso di cessione futura (sempre a titolo definitivo) dell’attaccante a una terza società, di versare al Nacional il 50% del ricavato, detratti i 3 milioni di euro versati per il suo cartellino. Esordisce in Serie ...

Un Bidone è per sempre : Francisco Farinos - flop all’Inter : Francisco Farinos esordisce da diciottenne nella squadra della sua città, il Valencia, guadagnandosi il posto da titolare in mezzo al campo. Con la squadra valenciana conquistò una Coppa del Re e una Supercoppa Spagnola nel 1999, con Claudio Ranieri come allenatore. Partecipò al grande cammino della sua squadra verso la finale di Champions League 1999-2000, dove la formazione allenata da Héctor Cúper perse contro i connazionali del Real ...

Un Bidone è per sempre : Hugo Maradona - flop all’Ascoli per il fratello del Pibe de Oro : Hugo Maradona è il fratello di Diego e Raúl, fu come il primo calciatore che giocò in diversi campionati, tra cui Giappone, Italia, Spagna, Austria e Argentina. Nel 1987, fu acquistato su pressione del fratello Diego dal Napoli, che lo girò subito in prestito all’Ascoli allora militante in Serie A. Giocò con la squadra marchigiana 13 partite senza segnare reti e venne ceduto alla fine della stagione al Rayo Vallecano in Spagna. Nel ...

Un Bidone è per sempre : Theodoros Zagorakis - dalla vittoria all’Europeo alla retrocessione in Serie B con il Bologna : Theodoros Zagorakis iniziò la carriera al Kavala, club della sua città, in cui spesso veniva schierato a destra del centrocampo. Li conobbe Zisis Vryzas e assieme a lui aiutò la squadra a raggiungere la promozione alla seconda divisione greca. Ne seguì il trasferimento al PAOK Salonicco nella stagione 1992-93, dove iniziò ad assumere un ruolo sempre più determinante in campo e fuori, fino a diventare il capitano nelle sue due ultime ...