Sebastian Vettel | GP Stati Uniti 2018 | “Non è un periodo semplice Alcune cose sono un

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole”. Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi” : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Lewis Hamilton domina ancora sul bagnato - Sebastian Vettel penalizzato di tre posizioni : La pioggia sorride ancora una volta a “Sua Maestà” Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018. Il britannico delle Frecce d’Argento, prossimo ad aggiudicarsi il suo quinto titolo iridato, ha dominato il secondo turno di prove ad Austin (Texas) disputato su pista bagnata, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche in queste condizioni. L’asso ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel a rischio penalità per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse : Dovesse essere accordata la penalità, si tratterebbe dell'ennesima disdetta per il quattro volte Campione del Mondo, al quale non ne è andata bene una per la maggior parte del tempo trascorso dal GP ...

F1 - guai in vista per Sebastian Vettel ad Austin : il tedesco sotto investigazione dopo le FP1 : Il pilota tedesco dovrà presentarsi davanti al Collegio dei Commissari insieme ad un membro del team per spiegare i motivi del mancato rallentamento in regime di bandiera rossa Subito un brivido per Sebastian Vettel ad Austin, il pilota tedesco dovrà presentarsi davanti ai Commissari di Gara per una presunta infrazione commessa nel corso della prima sessione di prove libere. Photo4/LaPresse Il tedesco infatti non avrebbe rallentato ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel a rischio penalità per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse : Momenti di apprensione in casa Ferrari: alla fine della prima sessione di prove libere, la direzione gara del GP degli Stati Uniti ha comunicato che Sebastian Vettel è sotto indagine, e dunque a rischio di penalità consistente in un arretramento sulla griglia di partenza dopo le qualifiche di domani. Il motivo è che il tedesco, quando sono state esposte le bandiere rosse per ripulire la pista dalla ghiaia portata sul tracciato da svariati ...

F1 - la stagione anonima di Kimi Raikkonen. Eppure molte volte ha preceduto Sebastian Vettel all’arrivo… : Come si è visto, sempre più, in questi ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2018, per arrivare al titolo iridato non sempre è sufficiente la qualità di un pilota, in questo caso Lewis Hamilton. Talvolta, infatti, anche l’apporto del compagno di scuderia può fare la differenza. Valtteri Bottas, per esempio, è stato fondamentale per la causa-Mercedes a Monza e Sochi, proprio quando si è andato a chiudere ogni discorso per il ...

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l'autorevolezza del tedesco : Come scelta tattica rasenta la perfezione, dato che la scuderia emiliana inserisce un sicuro campione futuro che, sin da ora, può mettere del 'sale sulla coda' al quattro volte campione del mondo . L'...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l’autorevolezza del tedesco : Sebastian Vettel è sicuramente un ragazzo fortunato. Ha il privilegio di guidare da anni una Ferrari di Formula Uno, guadagna cifre notevoli e fa quello che sognava sin da bambino. La sua maggiore fortuna, in questo momento, è però un’altra: non avere come superiori Jean Todt e Ross Brawn. Il motivo? Se al timone della scuderia di Maranello fossero ancora presenti i due boss dell’epopea di Michael Schumacher, infatti, il tedesco ...

F1 - Sebastian Vettel suggerisce : “Migliorare nelle qualifiche per avere prestazioni ottimali in gara” : 67 punti di ritardo nella classifica generale dei piloti ed un iride che è ormai un miraggio. Sebastian Vettel è consapevole della situazione e di un Mondiale di Formula Uno 2018 ormai nelle mani del suo rivale Lewis Hamilton. A quattro gare dal termine, la Rossa vede nell’appuntamento di Austin un’occasione per guastare la festa alla Mercedes ma l’andamento delle ultime gare non lascia troppo spazio alle speranze: il ...