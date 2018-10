Cosa c’è stasera in TV : Alberto Angela che parla dell'imperatrice Sissi e della sua corte, il terzo film con l'orco Shrek e l'ultima puntata della serie in cui Antonio Albanese fa il latitante The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

"Tale e quale show", "Propaganda Live" e "Sicario", tra le altre cose

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco Cosa c’è da sapere : (Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington) Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partenza di BepiColombo, la prima missione diretta su Mercurio dell’Agenzia spaziale europea e l’agenzia spaziale giapponese Jaxa. Il conto alla rovescia è già partito e se tutto andrà come previsto, il lancio avverrà dalla base europea di Kourou, in Guyana Francese, all’incirca alle ...

Manovra - che Cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : Cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere

Un film con George Clooney e Julia Roberts, il solito X-Factor e un nuovo talk show sulla politica

Incendi - Costa : “300 in 3 anni - c’è qualCosa di strutturale” : “Mediamente negli ultimi 3 anni sono bruciati quasi 300 siti di stoccaggio dei rifiuti. Prima non accadeva. C’è qualcosa di strutturale. Le procure e le forze di polizia, in prima fila i carabinieri, stanno indagando”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), rispondendo a Repubblica Tv a una domanda sul rogo del deposito rifiuti nel Milanese. “Questa estate – ha proseguito Costa – ho ...

Che Cosa c’è scritto nel testo del condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Una commedia, un film di fantascienza e un horror; e poi un programma su Evita Perón e una serie con un commissario che non piace a Gasparri e Giovanardi

Film che accontenteranno quasi tutti, una gran partita di calcio e due diversi talk show

Il governo ha approvato la bozza della legge di bilancio per il 2019, che contiene il condono fiscale, il cosiddetto "reddito di cittadinanza" e la "quota 100" per i pensionati

"Agente 007 - Operazione Touno", il Grande Fratello Vip e Niagara, tra le altre cose