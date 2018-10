Assicurazione Neopatentati | come risparmiare su polizza auto obbligatoria | prezzi | Legge

correttainformazione

(Di domenica 21 ottobre 2018) I giovani italiani che al compimento del diciottesimo anno d’età conseguono la patente di guida sono ormai diventati moltissimi nel nostro Paese. Per i, ovvero coloro che sono titolari del permesso di guida da non oltre 3 anni, vi sono alcune limitazioni e obblighi speciali a causa dell’inevitabile inesperienza. E dal momento che ogni veicolo è sottoposto perad avere la tutela dell’, molte polizzetendono a risultare di alto costo ai giovani che si approcciano per la prima volta alla strada. Isemestrali o annuali di norma fanno riferimento alla classe assicurativa corrispondente all’esperienza del guidatore e solitamente ipartono da quella più alta, la quattordicesima, che è anche la più onerosa.sullaè comunque possibile, soprattutto attraverso l’utilizzo della cosiddetta “Bersani”, un ...