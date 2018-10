Primavera | l' Atalanta vince ancora | 2-0 a Cagliari La Fiorentina batte I' Inter 2-1

Primavera - derby-show : Torino-Juventus finisce 2-2. Atalanta prima in solitaria : E' stato un derby bellissimo, con tanto spettacolo, quattro gol, tutti nel primo tempo, e un punto che alla fine accontenta solo... l' Atalanta . Al Filadelfia, è 2-2 tra Torino e Juventus, e per ...

DIRETTA / Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 2-1) : i gol di Colpani e Colley ribaltano il match : DIRETTA Atalanta Fiorentina Primavera , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca sabato per la quarta giornata del campionato 1(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Diretta / Atalanta Fiorentina Primavera (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Montiel! : Diretta Atalanta Fiorentina Primavera , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca sabato per la quarta giornata del campionato 1(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Diretta / Atalanta Fiorentina Primavera streaming video e tv : testa a testa - orario - probabili formazioni : Diretta Atalanta Fiorentina Primavera , info streaming video e tv: probabili formazioni , orario e risultato live della partita che si gioca sabato per la quarta giornata del campionato 1(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Atalanta Fiorentina Primavera / Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - risultato live : diretta Atalanta Fiorentina Primavera , info Streaming video e tv: probabili formazioni , orario e risultato live della partita che si gioca sabato per la quarta giornata del campionato 1(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 01:00:00 GMT)

DIRETTA/ Udinese Atalanta Primavera (risultato finale 0-5) : trionfo della giovane Dea - altri cinque gol! : DIRETTA Udinese-Atalanta, risultato finale 0-5: altro pokerissimo per la giovane Dea che affonda i friulani mai scesi in campo. Gli orobici si confermano in testa alla classifica(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:41:00 GMT)