Novità importantissime per Spider-Man | Nuova Partita + e difficoltà Ultimate disponibili

optimaitalia

: Ci sono importantissime novità da @Palazzo_Chigi. Guarda qui ?? - Mov5Stelle : Ci sono importantissime novità da @Palazzo_Chigi. Guarda qui ?? - OptiMagazine : Novità importantissime per #SpiderMan: Nuova Partita + e difficoltà Ultimate disponibili - Agavbest : RT @cittascienza: Il prossimo weekend di Città della Scienza è dedicato al tema dell'#alimentazione con tantissime attività in programma. I… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Finalmente è stata rilasciata la patch 1.08 con la+ di Marvel's-Man, il titolo disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In un primo momento era attesa per lo scorso 17 ottobre, ma Insomniac Games a pochi minuti dal rilascio aveva reso noto che ci sarebbe stato un ritardo di pochi giorni.In effetti è stato proprio così. Nella tarda serata di venerdì 19 ottobre sono stati rilasciati l’aggiornamento 1.07 e l'1.08 per un totale di circa 5 GB di dati per-Man. La seconda patch è stata realizzata con l’obiettivo di correggere diversi problemi riscontrati nel gioco. L’aggiornamento 1.07 invece propone diversecome l’introduzione dell’attesissima modalità+.Grazie a questamodalità è possibile iniziare di nuovo l'avventura conservando costumi, abilità, gadget, modifiche e traguardi che invece sono stati acquisiti nella ...