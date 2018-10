Il nostro cervello ha un “pulsante” per cancellare | ecco come attivarlo

dilei

: RT @LauraLana16: Bastano 5 giorni in rete a riconfigurare il nostro cervello. #iperconnessi @Presa_Diretta - Zirri51 : RT @LauraLana16: Bastano 5 giorni in rete a riconfigurare il nostro cervello. #iperconnessi @Presa_Diretta - IaconaRiccardo : RT @Presa_Diretta: BRAIN DRAIR Basta la sola presenza fisica del cellulare per risucchiare il nostro cervello? Si! #Presadiretta #Rai3 http… - IaconaRiccardo : RT @LauraLana16: Bastano 5 giorni in rete a riconfigurare il nostro cervello. #iperconnessi @Presa_Diretta -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Avete pensieri negativi che vi passano per la testa? Non vi preoccupate, il vostroè ben attrezzato per spazzarli via. Immaginate di avere un interruttore in testa che, all’occorrenza, cancella i pensieri inutili e negativi. Quante volte vi capita di essere sopraffatti dall’ansia, dall’angoscia e da preoccupazioni su cose che in realtà sono inutili? E quante volte la vostra mente immagazzina informazioni che non servono a nulla e che sono superflue per la vostra vita quotidiana? Sin dall’alba dei tempi, esiste un leit motiv usato ogni volta che qualche situazione – non proprio utile alla nostra felicità – si mette di traverso nelle nostre giornate: “Ho cose più importanti a cui pensare”. Vero. Non possiamo preoccuparci di qualsiasi cosa o ricordare tutto ciò che ci viene detto. Quello che è fondamentale per una persona può non esserlo per noi. E viceversa. Ed è per questo ...