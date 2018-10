Fumo | l’esposizione del padre alla nicotina ha effetti negativi sulla salute dei figli

meteoweb.eu

: L’esposizione al #fumo passivo nell’infanzia aumenta il rischio di #artrite #reumatoide | HealthDesk… - HealthDeskNews : L’esposizione al #fumo passivo nell’infanzia aumenta il rischio di #artrite #reumatoide | HealthDesk… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Mentre le donne sono da sempre avvisate sui pericoli deldurante la gravidanza, molto meno si sa sui rischi per idegli uomini che fumano.per le donne è riconosciuta come un importante fattore di rischio per disturbi comportamentali, come il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Con gli uomini, invece, non ci sono state prove finora di separati fattori di rischio genetici provenienti da influenze ambientali. Glidellasulle cellule dei polmoni e del cervello sono parte dei motivi per i quali i dottori consigliano di evitare il, ma finora non vi erano state ricerche che dimostrassero come lainfluisse sulle cellule germinali. Per questo motivo, i ricercatori della facoltà di medicina della Florida State University hanno condotto un nuovo studio su topi, pubblicato su PLOS Biology. Gli esperti ...