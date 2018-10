Controlli al campo rom | denunciato uomo che trasportava rifiuti speciali

Guidonia : Controlli PS in campo nomadi Via dell’Albuccione : Roma – Gli agenti del commissariato di Tivoli, diretto da Roberto Arneodo, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Sezione di Polizia Stradale e del Reparto Mobile di Roma, hanno effettuato Controlli straordinari nei comuni di Guidonia e Setteville. Nell’area del campo nomadi di via dell’Albuccione sono stati controllate 104 persone, di cui 34 con vari precedenti di polizia e 7 accompagnate in ufficio ...