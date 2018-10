Scuola Graduatorie | ITP continuano a generare situazioni inaudite

Scuola - Miur si prende l’impegno per DM assegnazioni posti da graduatorie pubblicate entro il 31/12 : Vi abbiamo parlato, nella giornata di ieri, dell’indiscrezione pubblicata dal quotidiano ‘Italia Oggi’, in merito all’impegno che si sarebbe assunto il Ministero dell’Istruzione nel corso dell’ultimo incontro avuto con i sindacati, vale a dire l’emanazione di un Decreto Ministeriale che consentirà agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i posti relativi alle graduatorie pubblicate tra il 1° ...

Graduatorie Marche non pervenute : Uil Scuola denuncia situazione critica : Niente Graduatorie dei concorsi, 160 insegnanti di lettere costretti a un altro anno da precari nelle scuole marchigiane. La denuncia arriva dalla Uil Scuola che in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ha effettuato una ricognizione su organici e fabbisogni dei vari istituti. La popolazione scolastica diminuisce ma non così tanto da influire sulla necessità […] L'articolo Graduatorie Marche non pervenute: Uil Scuola denuncia ...

Scuola - da oggi pubblicazione graduatorie istituto docenti prima fascia : A partire da oggi, lunedì 3 settembre, le scuole dovrebbero riuscire ad utilizzare la prima fascia delle graduatorie di istituto docenti valida per l’anno scolastico 2018/2019. Le istituzioni scolastiche, pertanto, potranno procedere alla nomina dei docenti che presteranno servizio come supplenti, tenendo fede, quindi, a quanto contenuto nel contratto. Le graduatorie di istituto di prima fascia, a differenza di quelle di ...

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle graduatorie di istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle graduatorie istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...

Scuola - as 2018/19 : guida alle supplenze dalle graduatorie provinciali : supplenze da graduatorie provinciali: la FLC CGIL ha realizzato un opuscolo informativo per docenti, educatori e ATA (collaboratori scolastici, cuochi, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri e infermieri) che sono inclusi nelle graduatorie provinciali e sono interessati alla stipula di contratti a tempo determinato annuali, o fino al termine delle attività didattiche. guida alle supplenze per Docenti, ATA ed educatori La ...

Scuola. Ritardi nelle graduatorie - Villani : 'Burocrazia lumaca danneggia i docenti - la mia proposta' : Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati: 'I precari che hanno partecipato al concorso FIT bandito nel febbraio ...

Scuola - reclutamento FIT USR Lombardia/ Docenti sul piede di guerra : “Graduatorie irregolari” : Scuola, reclutamento FIT USR Lombardia: Docenti sul piede di guerra. “Graduatorie irregolari”, scrivono gli insegnanti. L'appello in una lettera nella quale si evidenziano gli errori(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 00:05:00 GMT)

Scuola - riapertura graduatorie : nuova nota Miur scelta sedi - domanda al 10 settembre : E' stata pubblicata nella giornata di ieri, 20 agosto 2018, la nuova nota Miur (protocollo 0036820) relativa alle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la scelta delle sedi scolastiche e per l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno da effettuarsi attraverso il modello B entro il 10 settembre prossimo. Sono tre, pertanto, le casistiche riportate nella nuova nota del ministero dell'Istruzione: la ...

Scuola - aggiornamento graduatorie istituto docenti : via alle domande su Istanze online : Il Ministero dell’Istruzione ha riaperto i termini per gli insegnanti interessati all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, che hanno conseguito il titolo di abilitazione otre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie (24/06/2017) ed entro il 1° agosto 2018, al fine del loro collocamento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia. Via […] L'articolo ...