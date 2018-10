Roma | frode fiscale per 140 milioni di euro | in carcere imprenditore

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Ha emesso fatture fittizie e simulato esportazioni mai avvenute per ottenere indebitamente crediti Iva inesistenti con cui compensare oltre 5di debiti tributari ed evadere, complessivamente, imposte per circa 60di. Per questo motivo, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone, indagate per gravi e reiterate frodi fiscali, indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in bilancio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e hanno avuto ad oggetto le attivita’ illecite svolte da Gianluca De Cubellis, amministratore di fatto di piu’ di 20 societa’, operanti ...