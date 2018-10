Francia | il Psg vale il doppio del Lione

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nessuno come il Paris Saint-Germain. Almeno in. Secondo uno studio del quotidiano L'Equipe sulle squadre che militano nella Ligue 1, il valore del club parigino sfiora il miliardo, fermandosi a 990 milioni. Ildeve accontentarsi del secondo posto (467 milioni), mapoco più della metà della società di Al Khelaifi. Al terzo posto c'è il Monaco, con 372 milioni; il Marsiglia, invece,un terzo della squadra campione di, ossia 306 milioni. Nello studio si è tenuto conto di alcuni parametri, come quotazione in borsa, distribuzione di dividendi e proprietà dei beni.