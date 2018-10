Casa di cura San Lorenzo | sospese le retribuzioni del personale

Inghilterra - camerieri semi nudi servono la cena alle pensionate di una Casa di cura : Una vicenda tanto curiosa quanto inconsueta [VIDEO] si è verificata in Inghilterra, al Milton Lodge di Colchester, nell'Essex. Le signore ospiti della casa di cura hanno richiesto di essere servite da camerieri muscolosi e semi nudi. Il suo desiderio è stato subito esaudito. Nelle vesti di maggiordomi, infatti, degli aitanti camerieri si sono messi a lavoro per portare le pietanze ai tavoli delle signore, con addosso soltanto un grembiule per ...

MotoGp – Allarme in Casa Ducati - le parole di Jorge Lorenzo in Giappone non sono rassicuranti : Jorge Lorenzo lancia l’Allarme a Motegi: le parole del maiorchino della Ducati alla vigilia del Gp del Giappone non sono per nulla rassicuranti Il weekend di gara del Gp del Giappone è finalmente iniziato: al via ufficialmente il trittico asiatico col primo giovedì dedicato alla stampa e ai fan. I piloti sono già sul circuito di Motegi, dove domenica si disputerà la gara che potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo ...

Audio sul Mef inguaia Casalino La procura ora apre un'indagine : Adesso Rocco Casalino rischia di finire nei guai. Il portavoce del premier è finito nella bufera per due Audio. Il primo è quello in cui annunciava ' purghe ' al Mef in caso di un 'no' sulla manovra, ...

Morte David Rossi - la procura di Genova fa perquisire la Casa della Iena Monteleone : Le autorità vogliono acquisire i file del pc dell'inviato per scoprire l'identità del giovane escort, intervistato dalla Iena, che avrebbe partecipato ai festini a luci rosse al centro dell'inchiesta

Furti in Casa durante le vacanze : perché è importante essere assicurati : Non c'è cosa peggiore che tornare rilassati dalle vacanze e trovare la propria casa svaligiata: ecco perché è sempre utile...

Grate alle finestre : quali scegliere per rendere la Casa più sicura : La sicurezza di case e negozi è un fattore importantissimo, motivo per cui è sempre meglio scegliere il giusto tipo di...

Assicurazione Casa - scoppio e incendio : che cosa copre - i costi e il risarcimento : cosa c’è da sapere sulla polizza assicurativa che copre le spese relative ai danni sull’immobile in seguito a esplosioni o...

Assicurazione sulla Casa - perché è utile : L’Assicurazione casa serve a proteggere il proprietario di un immobile, e chi ci vive, da qualsiasi tipo di evento che...

Persone affette da Aids : Sassari - compie 20 anni la Casa San'Antonio Abate. Mons. Viganò - Santa Sede - - "cura sta per scaldare il cuore" : "Questa casa, con le nuove terapie che la scienza ha ritrovato, non è l'anticamera della morte morte, ma l'occasione di una compagnia per percorrere quel tratto di vita che non è in nostro possesso conoscere, né nella durata né nella qualità".

Estate sicura - la Guardia di Finanza : irregolare una Casa vacanze su due : Nel corso dell'Estate una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. È quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza su proprietari di seconde e terze case nelle località ...

Cuffaro torna all’Ars e assicura : “Non rientro in politica. Lo dico da uomo d’onore”. Micciché : “Questa è Casa tua” : Dopo dieci anni è tornato da relatore a un convegno sulle carceri. Lui che in galera ha trascorso quasi cinque anni esatti per favoreggiamento a Cosa nostra. E adesso scherza: “Da uomo d’onore assicuro che non tornerò in politica”. Totò Cuffaro torna all’Assemblea regionale siciliana tra le polemiche. L’ultima volta che l’ex presidente della Regione Siciliana ha messo piede a Palazzo dei Normanni era il 28 gennaio del ...

'Estate sicura' : 81 arresti - furti in Casa in calo del 13% : L'operazione 'Estate sicura' della polizia ha portato all'arresto di 81 persone. Inoltre, sono stati controllati 293.186 veicoli e 46.485 persone , di cui 9.677 con precedenti, , sono state denunciate ...