Conte convoca il Consiglio dei ministri La Lega |  «Senza Salvini non ci andiamo»

Condono - è scontro Conte convoca Cdm La Lega lo boicotta Governo in bilico : ... ha detto la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, interpellata alla Camera. Insomma, nella maggioranza gialloverde c'è alta tensione. 'Controllerò il testo articolo per articolo', ha ...

Condono - è scontro. Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega lo boicotta - governo in bilico : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - è scontro. Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega lo boicotta - governo in bilico : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - è scontro : governo in bilico. Conte convoca Consiglio dei ministri sabato. La Lega lo boicotta : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - è scontro : governo in bilico. Conte convoca Consiglio dei ministri sabato. La Lega lo boicotta : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - Conte convoca il cdm nonostante il no di Salvini 'Il premier sono io'. I ministri leghisti 'Non andiamo' : In mattinata era stato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia , a smontare le accuse M5S. 'Decreto manipolato? Lo conoscevano tutti', ha detto. Ma poi è sceso in campo direttamente Matteo ...

Condono - è scontro. Conte convoca Consiglio dei ministri sabato. Salvini : ho altri impegni : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Condono - è scontro. Conte convoca Consiglio dei ministri sabato. Salvini : ho altri impegni : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm : 'Salvini non ci sarà? Il premier sono io' - Salvini : 'Il decreto non si tocca' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Dl Fisco - Conte convoca Cdm per sabato"Risolvere i nodi politici - la sede è quella" : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi avanzata dal M5s, poi stoppata da Salvini, e infine decisa dal premier Conte che quindi è intervenuto per sedare gli animi nella maggioranza

Tap : Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi : Il vertice in serata, dovrebbe dare il via ai lavori per gasdotto. La nave che dovrà compiere i rilievi sottomarini è nel porto Brindisi pronta a salpare -

Tap - Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...

Tap - ripartono i lavori. Conte convoca a Roma parlamentari e consiglieri regionali M5S : C'è un certo nervosismo, in Puglia, per l'inizio dei lavori sul gasdotto Tap. Mentre i lavori per portare il gas dall' Azerbaijan all'Europa stanno per riprendere, parlamentari e consiglieri regionali ...

Tap - è il giorno dei lavori. Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi : Tap, è il giorno dei lavori. Ci sarà anche la ministra del Sud Barbara Lezzi, oltre al sindaco di Melendugno Marco Potì, alla riunione in programma stasera a Palazzo Chigi sul gasdotto Tap con il ...